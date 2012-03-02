به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست مسئولان فدراسیون کاراته کشورمان برای کسب مجوز حضور بانوان در مسابقات جهانی تلاش می‌کنند. صادق فرجی، سرپرست فعلی این فدراسیون نیز از همان آغاز مسئولیت خود به این امر همت گماشت.

چندی پیش "اسپینوزا"، رئیس فدراسیون جهانی کاراته برای به دعوت مسئولان فدراسیون کاراته آذربایجان راهی باکو شده بود که فرجی از این فرصت نهایت بهره را برد و نمایندگان خود را برای دیدار با رئیس فدراسیون جهانی به باکو اعزام کرد.

سرانجام پیگیری‌های بعمل آمده و همین مذاکرات در باکو نتیجه بخش شد و فدراسیون جهانی کاراته با حضور بانوان کاراته ایران با حفظ حجاب اسلامی در لیگ برتر جهانی موسوم به مسابقات "کاراته وان" موافقت کرد.

فدراسیون جهانی کاراته روز گذشته طی نامه‌ای به فدراسیون کاراته کشورمان موافقت خود را با حضور بانوان ایران با حفظ حجاب اسلامی بانوان کاراته‌کا در سومین مرحله از لیگ برتر جهانی که طی روزهای سوم و چهارم تیرماه سال 1391 در جاکارتا اندونزی برگزار می‌شود، اعلام کرد.

قابل ذکر است پیش از این بانوان کاراته‌کا با حجاب اسلامی فقط می‌توانستند در مسابقات آسیایی و درون سبکی حضور داشته باشند.