هیچ پرونده تخلف انتخاباتی در گلستان ثبت نشد

سید قاسم حسینی در حاشیه ستاد انتخابات گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پیگیری دستگاههای قضایی و جلسات توجیهی و آموزشی که برای نامزدهای و ستادهای انتخابات گذاشته شد، خوشبختانه شاهد تخلفات انتخاباتی نبوده ایم.

وی عنوان کرد: اطلاع رسانی عمومی نیز صورت نگرفت و طی آخرین پرسش از دستگاه قضا هیچ پرونده قضایی تخلفات انتخابات در استان تشکیل نشده است.

حسینی بیان داشت: 64 نامزد در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور دارند که هفت نفررای مجلس می شوند.

وی عنوان کرد: از مجموع یک میلیون و 108 واجد شرای ط رای دادن وجود دارند که 119 هزار نفر رای اولی هستند.

مدیرکل انتخابات گلستان بیان داشت: تمامی متولدان 12 اسفند 72 به قبل می توانند در انتخابات شرکت کنند.