بازرسی مازندران برنامه محور است/ تشکیل کارگروه نظارت بر مناقصه

حمیدرضا فتحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل بازرسی مازندران نظارت بر حسن جریان امور را با فرآیندی کاملا مدیریتی اجرایی می کند.



وی افزود: این اداره کل با تعامل حداکثری و مشارکت فعال در تصمیم گیری های مدیران تلاش می کند، خطاها را قبل از وقوع تخلف تدبیر و جلوگیری کند.



فتحیان با اشاره به اینکه نظارت حداکثری حداقل عملیات بازرسی را به دنبال دارد، تصریح کرد: تلاش کردیم مسائل استراتژیک استان را تشخیص و جهت مدیریت در استان منشورهایی تحت عنوان گام به گام به صورت برنامه ریزی استراتژیک تدوین کنیم.



وی با بیان اینکه عناصر متدین ، دلسوز و معتمد را در قالب کارگروه حرفه ای نظارت بر مناقصه و مزایده متشکل از تیم 15 نفره در اداره کل سازماندهی کردیم.



بازرس کل مازندران با اعلام اینکه 611 مناقصه از ابتدای خرداد در استان برگزار شده است، افزود: در تمامی این مناقصات به ارزش بیش از 200 میلیارد تومان سازمان بازرسی نظارت داشته است.



وی با تاکید بر بازمهندسی تشکیلات در عرصه ساختار و نیروی انسانی، گفت: هم اکنون تعداد بازرسهای این اداره کل از 40 بازرس در سال 88 به 200 نفر رسیده است.



فتحیان با بیان اینکه ساختار و تشکیلات اداره کل با سازمان بازرسی کل کشور طراحی شده است، افزود: نهایت تلاش کارکنان این اداره کل این است که بازرسی ها به صورت حرفه ای و اصولی صورت گیرد.



وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در استان گزارشهای پیش نگر و تولیدی را ایجاد کردیم، اظهار داشت: تمام سندهای توسعه ای تدوین شده در استان را زیر ذره بین بازرسی قرار می دهیم.



مدیرکل بازرسی مازندران با بیان اینکه دکترین عملیاتی این اداره کل در سال 91 ، اعمال نظارت حداکثری بر فرآیند اجرای برنامه ها و حسن بخشیدن به امور قبل از وقوع تخلف با رویکرد افزایش کارآمدی و شیرین کردن ذائقه مردم است، تصریح کرد: در سال آتی با مسئله یابی دقیق و تشخیص کانون های استراتژیک ماموریت خود را دنبال می کنیم.



وی تعداد واحدهای سازمانی تحت نظارت این اداره کل را 202 واحد اعلام کرد و گفت: با طراحی برنامه های مبتنی بر زمان مشخص نسبت به اجرای برنامه ها اقدام می کنیم، افزود: تیم های کاملا حرفه ای و مسلط به جمع آوری اطلاعات را در اداره کل تجهیز کردیم.