هر رای مردم ایران سیلی محکمی به استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت‌الله حسین نوری همدانی صبح جمعه راس ساعت 8:45 در بیت خود رای خود را به صندوق سیار 408 انداخت و گفت: مردم متعهد و برومند ایران وظیفه دینی، شرعی و اخلاقی خود را با حضور پرشور در انتخابات ادا می‌کنند.

وی با بیان اینکه استکبار همیشه علیه مردم ایران ترفندهای شومی دارد گفت:‌ مردم با حضور در انتخابات وحدت، قدرت و عظمت خود را نشان خواهند داد.

آیت‌الله نوری همدانی با تاکید بر اینکه باید وحدت نظام را حفظ کنیم، گفت: انتخابات نقش تاثیرگذاری در عظمت نظام و انقلاب دارد و وحدت و مجد ملت شریف را به دشمنان نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه باید برای ایجاد زمینه ظهور امام عصر(عج) تلاش کنیم، گفت: امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب انتخابات را مسیر و زمینه ظهور امام عصر(عج) می دانند و این هدف مقدس باید مورد توجه همه ما باشد.

استاد حوزه علمیه با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات وظیفه شرعی و اخلاقی ماست، گفت: باید هر ایرانی با انتخاب اصلح گام برجسته‌ای در تثبیت نظام بردارد.

وی بر رعایت اخلاق انتخاباتی همه نمایندگان تاکید کرد و گفت: مهم این است که ما همه باید در یک صف گام برداریم.

نوری همدانی افزود: نباید یک نماینده فکر کند چون رای نیاورده شکست خورده باید با رعایت اخلاق انتخاباتی با خدمت در حوزه‌های دیگر نظام به فکر سربلندی انقلاب اسلامی باشد.