مجلس اساس اصلاحات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی صبح جمعه رأی خود را به صندوق شماره 408 سیار انداخت و سپس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از ارکان نظام قوه مقننه است، بیان داشت: مجلس باید قوی و اسلامی باشد و افراد کاردان و سالم به پیشرفت مملکت کمک کنند.

استاد حوزه علمیه افزود: اگر مجلس ناسالم و افراد متخلف در آن حضور یابند مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت.

وی با دعوت همه جانبه مردم ایران به شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: یک مسلمان باید هوشیارانه تحقیق کند و افراد سالم و معتقد را به مجلس بفرستد.

آیت‌الله سبحانی در پایان با تاکید بر اینکه مجلس در رأس امور است، گفت: اگر مجلس قوی باشد می‌تواند سرچشمه خیر و خوبی برای تمام ایرانیان باشد.