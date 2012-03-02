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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

آیت‌الله سبحانی:

مجلس اساس اصلاحات کشور است

مجلس اساس اصلاحات کشور است

قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان گفت: مجلس شورای اسلامی اساس و ریشه اصلاحات در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی صبح جمعه رأی خود را به صندوق شماره 408 سیار انداخت و سپس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از ارکان نظام قوه مقننه است، بیان داشت: مجلس باید قوی و اسلامی باشد و افراد کاردان و سالم به پیشرفت مملکت کمک کنند.

استاد حوزه علمیه افزود: اگر مجلس ناسالم و افراد متخلف در آن حضور یابند مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت.

وی با دعوت همه جانبه مردم ایران به شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: یک مسلمان باید هوشیارانه تحقیق کند و افراد سالم و معتقد را به مجلس بفرستد.

آیت‌الله سبحانی در پایان با تاکید بر اینکه مجلس در رأس امور است، گفت: اگر مجلس قوی باشد می‌تواند سرچشمه خیر و خوبی برای تمام ایرانیان باشد.

کد مطلب 1548481

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