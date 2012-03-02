بارش باران شور حضور مردم در لرستان را دوچندان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رای گیری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ساعت هشت صبح روز جمعه همزمان با سراسر کشور در استان لرستان آغاز شد.

این در حالیست که هم اکنون شرایط آب و هوا در استان لرستان بارانی به همراه وزش باد است ولی این امر لرستانیها را از حضور در پای صندوقهای رای بازنداشته و بسیاری از شهروندان از همان ساعات اولیه صبح به تکلیف خود عمل کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرآیند رای گیری در استان لرستان همزمان با سراسر کشور از ساعت هشت صبح امروز جمعه آغاز شده و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.

حسن شریعت نژاد با بیان اینکه تعرفه به اندازه کافی در میان شعب اخذ رای توزیع شده است، افزود: مشکلی در زمینه تعرفه در استان وجود ندارد.

وی همچنین پیرامون احتمال تمدید انتخابات نیز گفت: تمدید انتخابات در صورت نیاز با پیشنهاد استاندار و تایید وزیر کشور صورت خواهد گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین به شهروندان لرستانی توصیه کرد که در ساعات اولیه رای گیری با حضور در محل شعب اقدام به انداختن رای خود به صندوق کنند و این کار را به ساعات پایانی جمعه موکول نکنند.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه فضای انتخاباتی در استان آرام و مطلوب است، یادآور شد: هیئت های نظارتی و نمایندگان ویژه استاندار در شهرستانهای دهگانه استان مستقر شده اند.

وی همچنین با اشاره به در نظر گرفتن هزار و 288 شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان، عنوان کرد: همچنین بیش از 30 هزار نفر عوامل اجرایی، نظارتی، پشتیبانی، بازرسی و امنیتی مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان ادامه داد: تعداد شعب اخذ رای در استان در این دوره از انتخابات نسبت به دوره قبل 6.2 درصد افزایش داشته است.

شریعت نژاد با اشاره به فعالیت 729 شعبه اخذ رای ثابت در سطح استان، افزود: از این تعداد 610 شعبه ثابت در شهرها و 119 شعبه اخذ رای ثابت در روستاها مستقر هستند.

وی با اشاره به فعالیت 559 شعبه اخذ رای سیار در لرستان، یادآور شد: از این تعداد نیز 11 شعبه اخذ رای به صورت سیار در سطح شهرها و 548 شعبه به صورت سیار در سطح روستاهای استان رای مردم را اخذ خواهند کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین به جمعیت واجد شرایط رای دادن در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این دوره از انتخابات مجلس نهم یک میلیون و 209 هزار و 549 نفر در استان واجد شرایط رای دادن هستند.

شریعت نژاد یادآور شد: در این دوره از انتخابات 41 هزار رای اولی در استان وجود دارد.

وی با اشاره به تعداد کاندیداهای باقی مانده در صحنه رقابت افزود: 98 کاندیدا برای کسب 9 کرسی لرستان در مجلس شورای اسلامی در هفت حوزه انتخابیه با یکدیگر به رقابت می پردازند.