پیش بینی مشارکت 80 درصدی گلستانیها در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح جمعه در حشیه ستاد انتخابات استان افزود: یک فضای خوب و صمیمی رقابت برای نامزدها فراهم شد، مردم ما متدین هستند و فضای تبلیغات و رقابت، صمیمی بود و مردم به آرمانهای شهدا و امام راحل عشق می ورزند.

وی اظهار داشت: حضور مردم غافلگیر کننده است و با آنکه رای گیری از ساعت 8 صبح آغاز شد ولی مردم قبل از آن در محل اخذ رای حضور داشتند.

جمشیدی، ما با اعتقادی که به مردم داریم و مردم نیز به دلیل باورهای دینی و عشق شان به نظام حضورشان پر رنگ خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: در سطح کشور 14 حوزه الکترونیکی است که یکی از آن علی آباد کتول است و این کار بزرگی است و دلالت بر پیشرفت و اعتماد به نفس نظام اسلامی است.

وی بیان داشت: 95 شعبه احذ رای استان الکتروینکی است و آماده اخذ رای است.

وی از مردم خواست تا برای رای دادن شناسنامه و کارت ملی داشته باشند و کد نماینده مد نظر را به ذهن داشته باشند.