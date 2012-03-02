اهالی نور با نوروز خوانی به استقبال بهار می روند

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نوروز خوانی یکی از آئین های سنتی و از اعمال سمبلیک در آستانه بهار بوده و نوروز خوانان با در دست داشتن برگ سبزی که سمبل برکت و زاپایی زمین است چند روز قبل از عید به اطراف می روند و با خوانش اشعاری در توصیف بهار، مولا علی (ع) و دعا برای خانواده و دعوت برای کار را زمزمه می کنند.



وی افزود: این مراسم روز پنج شنبه در سطح شهر انجام خواهد شد و امید داریم این حرکت فرهنگی که موجب زنده ماندن و احیای فرهنگ اصیل مازندران می باشد ادامه داشته و این آئین سنتی زنده بماند.



محمدی در خصوص برنامه های فرهنگی ستاد تسهیلات و همچنین توجه به آداب و رسوم بومی و محلی استان و برنامه ریزی فرهنگی در ایام نوروز را مهم دانست و گفت: در راستای حفظ ارزش های ایران ، اسلامی و بومی ایام نوروز برنامه های متنوع فرهنگی هنری در مناطقی که به عنوان کانون جمعیتی گردشگری محسوب می شوند برگزار خواهد شد.



وی افزود: برگزاری جنگ شادی، اهدای رایگان کتاب، برگزاری ایستگاههای نقاشی کودکان در محل های پر رفت و آمد، نمایشگاه کتاب از جمله برنامه های دیگر در ایام نوروز است.