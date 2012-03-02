  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۹

اجرای 750 پروژه راهسازی و راهداری در محورهای مازندران

اجرای 750 پروژه راهسازی و راهداری در محورهای مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران گفت: 750 پروژه راهداری و راهسازی، 11 ماهه امسال در محورهای استان اجرایی شده است.

سید علی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل راه و ترابری استان مازندران در سالجاری با مدیریت بیش از ۷۵۰ پروژه راهسازی و ایمن سازی محورها در سطح استان یکی از بهترین سالهای کاری خود را رقم زده و توانسته با در اختیار گرفتن اعتبارات از محل های مختلف اقدامات شایسته ای را در محورهای استان انجام دهد.

وی افزود: راه و ترابری به عنوان بخش زیربنایی در توسعه پایدار کشور ، امروز در آستانه تحولاتی مثبت قرار گرفته است.

اسد گفت: عملگرایی و بهره گیری از تخصص ، تجارب و مدیریت عالی از یکسو و تقارن در آغاز فعالیتهای برنامه پنجم دولت راه و ترابری را در موقعیتی قرار داده که با هدایت و نظارت تحقق اهداف و اعتلای ظرفیت های بالفعل میسر خواهد شد.

مدیرکل راه و ترابری مازندران افزود: محورهای ارتباطی مازندران را می توان به دلیل شرایط طبیعی و جغرافیایی و عبور و مرور مسافران و گردشگران در ردیف محورهای ملی تلقی کرده و از این رو وزارت راه و شهرسازی در راستای فعالیتها و اهداف خود  نگاه بسیار ویژه ای به محورهای استان در سالجاری داشته است.

اسد عنوان کرد: با وجود اینکه این اداره کل در سال جاری با کاهش تخصیص و کمبود اعتبار مواجه بوده ولی توانسته به بهترین شکل و با حمایت همه جانبه مسؤلان استانی و کشوری وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

وی بیان داشت:امید آن داریم با فضل و یاری خداوند و تامین اعتبارات لازم پروژه های در دست اجرا را هر چه سریع تر تکمیل و آماده بهره برداری کنیم.

کد مطلب 1548490

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها