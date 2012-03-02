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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۷

اطلاعیه شماره 13 انتخابات/

برگزاری دو انتخابات همزمان در خراسان رضوی و کردستان

برگزاری دو انتخابات همزمان در خراسان رضوی و کردستان

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: در حوزه های انتخابیه استانهای خراسان رضوی و کردستان همزمان با انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 13 این ستاد خطاب به اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای حوزه های انتخابیه استانهای خراسان رضوی و کردستان با توجه به برگزاری همزمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری متذکر شده است، به رای دهندگان تذکر دهند که نام نامزد مورد نظر خود را حتما در برگ رای مربوط به همان انتخابات درج کنند.

ستاد انتخابات کشور در ادامه این اطلاعیه به اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای حوزه های انتخابیه استانهای خراسان رضوی و کردستان یادآور شده است که توجه داشته باشند که برگ های رای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در صندوق های مربوطه انداخته شود.
 
کد مطلب 1548492

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