صادق فرجی بعد از اعلام موافقت فدراسیون جهانی بر حضور بانوان با حجاب اسلامی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در جریان دومین دوره مسابقات جام باشگاه های جهان در استانبول مذاکرات خوبی با "آنتونیواسپینوز" و "جورج المپیوس" رئیس و دبیر فدراسیون جهانی برای حضور بانوان کاراته ایران در مسابقات مختلف داشتیم.

وی ادامه داد: بعد از این مسابقات نیز تلاش خود را دوچندان کرده و در ماه‌های اخیر نیز بجد دنبال این قضیه بودیم که خوشبختانه این تلاشها به بار نشست و فدراسیون جهانی با حضور بانوان کشورهای اسلامی با حفظ حجاب در لیگ برترجهانی موافقت کرد.

فرجی افزود: خوشبختانه مسوولان فدراسیون جهانی نگاه حمایتی خوبی از ما دارند و با وجود مخالفتی که از سوی برخی کشورها می شد با حضور بانوان کاراته ایران با حجاب اسلامی در لیگ برترجهانی کاراته موافقت کردند که بر این اساس در نخستین گام تیم ملی بانوان را به مسابقات اندونزی اعزام می کنیم.

سرپرست فداسیون جودو در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به اینکه اندونزی به عنوان یک کشور مسلمان میزبان سومین مرحله لیگ جهانی کاراته است ، سعی داریم دیگر کشورهای اسلامی را نیز برای حضور گسترده تر در لیگ جهانی کاراته با خودمان همسو کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: بانوان کاراته ایران توانایی های فنی بالایی دارند و ما علاوه بر مسابقات قهرمانی آسیا که سال آینده در ازبکستان برگزار می شود، روی موفقیت آنان در بازی های آسیایی 2014 نیز حساب ویژه ای باز کرده ایم.

با موافقت فدراسیون جهانی بانوان محجبه می توانند در اولین گام در رقابتهای جهانی "کاراته وان" که خردادماه در اندونزی برگزار می‌شود به روی تاتامی بروند.