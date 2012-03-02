مجلس نهم توجه بهتری به دانشگاه آزاد داشته باشد

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: امیدوارم تمام اقشار و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی با اعتماد به کشورشان و نظام جمهوری اسلامی همچنین با اعتقاد به اینکه باید در آینده کشور خود سهم داشته باشند، امروز جمعه در انتخابات شرکت کنند.

وی گفت: من هم به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این انتخابات شرکت می کنم و همه برای تبیین آینده خود باید در این انتخابات شرکت کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: هر فردی به اندازه خود در این انتخابات سهم دارد و امیدوارم نمایندگان اصلحی در این انتخابات، انتخاب شوند تا مجلس قوانین بهتری را تصویب کند.

دانشجو همچنین ابراز امیدواری کرد که مجلس نهم شورای اسلامی نگاه بهتری به دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد و قوانین و مقرراتی را وضع کند تا امورات دانشگاه آزاد تسهیل شود.