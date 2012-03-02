جشن 12 اسفند در گلستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری صبح جمعه در حاشیه ستاد انتخابات استان افزود: حضور مردم از ساعت اولیه رای گیری پای صندوق هیا رای چشمگپر است.

وی اظهار داشت: از اول صبح جمعه حضور مردم در شعب اخذ رای باشکوه بود و با این وضعیت، حضور مردم در پای صندوق های رای چشمگیر خواهد بود.

رئیس دفتر شورای نگهبان در گلستان درباره حضور نیروهای نظارتی افزود: برای برگزاری انتخابات سالم و صیانت از آرای مردم، تدابیر ویزه اتخاذ شد.

وی عنوان کرد: برای هر شعبه اخذ رای سه تا پنج نیروی ناظر در ظنر گرفته شده است و بر فرآیند رای گیری نظارت می کنند.

حجت الاسلام قندهاری بیان داشت: در سراسر استان نیروهای نظارتی قبل از آغاز رای گیری در پای صندوقهای رای حضور داشتند و کارشان را آغاز کرده اند.