150 مقاله به همایش منطقه ای مکانیک خودرو رسید

سید علی جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 29 مقاله به صورت شفاهی پذیرفته شده که در نهایت 22 مقاله برتر ارائه و 17 مقاله هم به صورت پوستر در نمایشگاه جانبی همایش ارائه شد.

وی ادامه داد: این همایش در سه بخش علمی به شکل موازی با محوریت ساخت و تولید با 7 مقاله، خودرو با هفت مقاله ، مصرف انرژی با 8 مقاله برگزار شد.

جزایری اضافه کرد: ایران در برخی زمینه های خودرو مثل موتور و تحلیلهای ترمودینامیکی در دنیا مطرح هست ، و کارهای بسیار ارزنده ای در این زمینه انجام شده است.

نایب رئیس همایش مکانیک خودرو در خصوص اهداف برگزاری این همایش گفت: همایش مهندسی مکانیک خودرو برای آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه مهندسی مکانیک خودرو، تقویت انگیزه جهت انجام فعالیتهای پژوهشی برای اساتید و دانشجویان، ایجاد ارتباط علمی بین محققین و صاحبان صنایع و فراهم نمودن زمینه های تبادل نظر اطلاعات برگزار شده است.

حمید توکلایی ادامه داد: سوق دادن تفکر پژوهشی به سمت طرح های زیر بنایی و راه بردی ،جهت توسعه علوم مهندسی و کمک به افزایش توانایی های فنی و علمی دانشجویان اساتید و صاحبان صنایع نیز از جمله اهداف این همایش یک روزه بود.

وی یادآورشد: از محورهای مهم این همایش اتوماسیون صنعتی و رباتیک، بهینه سازی مصرف انرژی، کاربرد انرژیهای نو،فرآیند های ساخت، مهندسی خودرو، آلایندگی تدوین و تنظیم شده است.