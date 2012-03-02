848 شعبه در جنوب استان تهران عملیات اخذ رأی را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در 406 شعبه اخذ رأی در شهرستان ری و ۱۲۲ شعبه اخذ رأی در پاکدشت کار خود را آغاز کرد و همچنین 320 شعبه اخذ رأی در حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا موجود است.

9 هزار نفر مسئول اجرای انتخابات در شهرستان ری هستند

9 هزار نفر عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و انتظامی مسئولیت اجرای انتخابات در شهرستان ری را بر عهده دارند.

در حال حاضر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 406 شعبه اخذ رأی شهری و روستایی در سطح شهرستان ری آغاز شده است.

تمهیدات امنیتی در قالب کمیته امنیتی پیگیری و تمام چالشهای احتمالی نیز بررسی و راهکارها مورد نیاز آن هم تدوین شده است.

در مجموع امکانات پشتیبانی لازم برای برگزاری انتخابات در ری فراهم است.

شهرستان ری در حال حاضر آماده است تا حماسه دیگری را خلق و در تاریخ انقلاب اسلامی ایران به ثبت برساند.

سه هزار نیرو اجرای انتخابات در پاکدشت را بر عهده دارند

کار جمع ‌آوری آرای مردم در 122 شعبه اخذ رأی در شهرستان پاکدشت نیز آغاز شد که در این میان سه هزار نیروی اجرایی، نظارت، بازرسی، انتظامی و .. کار اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برعهده دارند.

شش هزار نیروی اجرایی در ورامین و پیشوا انتخابات را اجرا می کنند

همزمان با سراسر کشور 320 شعبه اخذ رأی که برای حوزه انتخابیه شهرستانهای ورامین و پیشوا پیش‌بینی شده، کار خود را آغاز کردند که در آن هم ‌اکنون شش هزار نیروی هیئت اجرایی، نظارت، بازرسی، انتظامی و ... مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

از میان 320 شعبه اخذ ری، 30 شعبه سیار و بقیه ثابت هستند.

16 نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستانهای ورامین‌ و پیشوا برای تصاحب یک کرسی مجلس با یکدیگر به رقابت می پردازند.

مردم غیور و ولایی ورامین و پیشوا که از پیشتازان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین حامیان ولایت هستند امروز با حضور پر شور خود حماسه ‌ای دیگر خلق می کنند.