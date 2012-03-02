شرکت در انتخابات شکستی دیگر برای استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری صبح جمعه با حضور در مسجد امام خمینی(ره ) رای خود را به صندوق انداخت.

آیت الله جعفری در جمع خبرنگاران شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی دانست و افزود: ملت ایران با گوش فرا دادن به فرامین رهبری و حضور در پای صندوق های رای از ساعات ابتدایی رای گیری، مشتی محکم به دهان استکبار جهانی زدند.

وی بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: دشمنان در ابتدا قصد نابودی نظام جمهوری اسلامی را داشتند اما بعد از ناکامی های پی در پی، اکنون در صدد تضعیف نظام برآمده اند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان انتخابات را نماد مردمدم سالاری دینی دانست و افزود: مردم متدین و ولایتمدار ایران همواره با شرکت حماسی خود در انتخابات پشتیبانی خود را از نظام و رهبری نشان داده اند.

وی با اشاره به اینکه شرکت مردم ایران در انتخابات در دنیا نظیر ندارد گفت: این حضور مردم ستودنی و قابل تقدیر است.