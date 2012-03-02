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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

دشتی:

670 شعبه آرای مردم یزد را جمع آوری می کنند/ 7هزار مجری انتخابات در یزد

670 شعبه آرای مردم یزد را جمع آوری می کنند/ 7هزار مجری انتخابات در یزد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: امروز 670 شعبه در سراسر استان یزد آماده جمع آوری آرای مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دشتی صبح جمعه در محل شعبه اخذ رای در مسجد حظیره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کار سازماندهی حدود 20 ‌هزار نفر برای برگزاری انتخابات در سراسر استان یزد از نیمه دوم سال جاری آغاز شده و امروز انتخابات بدون هیچ مشکلی در سراسر استان راس ساعت هشت صبح آغاز شده است.

وی افزود: امروز 670 شعبه اخذ رای در استان یزد آرای مردم را در شعب ثابت، سیار، ویژه خواهران در شهرها و روستاها جمع‌ آوری می ‌کنند.

8 شعبه برای اقلیت های مذهبی در سراسر استان یزد

دشتی با اشاره به حضور گسترده اقلیت‌ های مذهبی در انتخاب گذشته‌ عنوان کرد: در این دوره از انتخابات هشت شعبه در نقاط مختلف استان یزد برای اقلیت‌ های مذهبی به ویژه زرتشتیان و کلیمیان در نظر گرفته شده است.

5 هزار نفر امنیت انتخابات یزد را تامین می کنند

وی همچنین با تاکید بر امنیت انتخابات در استان یزد اظهار داشت: امروز پنج هزار نفر امنیت انتخابات در استان یزد را تامین خواهند کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد یادآور شد: امروز در سراسر استان یزد هفت هزار نفر شعب اخذ رای را اداره می ‌کنند.

برگزاری انتخابات تمام مکانیزه در اردکان

وی همچنین یادآور شد: در استان یزد شعب اخذ رای ثابت در اردکان به صورت تمام مکانیزه آرا مردم را اخذ خواهد کرد و اردکان یکی از 14 شهری است که در کشور برای برگزاری این سبک از انتخابات انتخاب شده است.

دشتی علت این انتخابات را تک حوزه بودن اردکان اعلام کرد و افزود: انتخابات تمام مکانیزه، دقیق‌ تر، سریع ‌تر و آسان‌ تر انجام می ‌شود.

لزوم حضور مردم در ساعات اولیه رای گیری در شعب

وی از مردم یزد خواست: با حضور حداکثری و گسترده خود در انتخابات، بار دیگر توطئه ها و بد خواهی های دشمنان را نقش بر آب کنند.

دشتی از مردم خواست: در ساعات اولیه امروز در شعب اخذ رای حضور پیدا کنند و رای دادن خود را به ساعت پایانی موکول نکنند.

کد مطلب 1548504

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