670 شعبه آرای مردم یزد را جمع آوری می کنند/ 7هزار مجری انتخابات در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دشتی صبح جمعه در محل شعبه اخذ رای در مسجد حظیره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کار سازماندهی حدود 20 ‌هزار نفر برای برگزاری انتخابات در سراسر استان یزد از نیمه دوم سال جاری آغاز شده و امروز انتخابات بدون هیچ مشکلی در سراسر استان راس ساعت هشت صبح آغاز شده است.

وی افزود: امروز 670 شعبه اخذ رای در استان یزد آرای مردم را در شعب ثابت، سیار، ویژه خواهران در شهرها و روستاها جمع‌ آوری می ‌کنند.

8 شعبه برای اقلیت های مذهبی در سراسر استان یزد

دشتی با اشاره به حضور گسترده اقلیت‌ های مذهبی در انتخاب گذشته‌ عنوان کرد: در این دوره از انتخابات هشت شعبه در نقاط مختلف استان یزد برای اقلیت‌ های مذهبی به ویژه زرتشتیان و کلیمیان در نظر گرفته شده است.

5 هزار نفر امنیت انتخابات یزد را تامین می کنند

وی همچنین با تاکید بر امنیت انتخابات در استان یزد اظهار داشت: امروز پنج هزار نفر امنیت انتخابات در استان یزد را تامین خواهند کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد یادآور شد: امروز در سراسر استان یزد هفت هزار نفر شعب اخذ رای را اداره می ‌کنند.

برگزاری انتخابات تمام مکانیزه در اردکان

وی همچنین یادآور شد: در استان یزد شعب اخذ رای ثابت در اردکان به صورت تمام مکانیزه آرا مردم را اخذ خواهد کرد و اردکان یکی از 14 شهری است که در کشور برای برگزاری این سبک از انتخابات انتخاب شده است.

دشتی علت این انتخابات را تک حوزه بودن اردکان اعلام کرد و افزود: انتخابات تمام مکانیزه، دقیق‌ تر، سریع ‌تر و آسان‌ تر انجام می ‌شود.

لزوم حضور مردم در ساعات اولیه رای گیری در شعب

وی از مردم یزد خواست: با حضور حداکثری و گسترده خود در انتخابات، بار دیگر توطئه ها و بد خواهی های دشمنان را نقش بر آب کنند.

دشتی از مردم خواست: در ساعات اولیه امروز در شعب اخذ رای حضور پیدا کنند و رای دادن خود را به ساعت پایانی موکول نکنند.