صنعت مکانیک خودرو سبب توسعه کشور است

داریوش هندویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صنعت خودرو امروز محل زندگی انسانها شده و درصد زیادی از وقت ما در خودرو می گذرد.

وی ادامه داد: تمامی خودرو سازان 100 تا 200 نفر طراح خودرو دارند که کار آن طراحی خودرو است.

نایب رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه کشور جزو 10 کشور ثروتمند دنیا از جهت منابع خدادادی است و یکی از دلایل چشم طمع دشمنان نظام به این مملکت از این رو است، اضافه کرد: مازندران در بستری از منابع گرانقدر طبیعی قرار گرفته که مازندرانی ها باید قدر این منابع را بدانند و با استفاده مناسب از این منابع طلایی خدادادی ، این استان را به جایگاه واقعی خود برسانند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی مازندران نیز به نقش موثر رشته مکانیک در حوزه ساختمان اشاره کرد وگفت: رشته مکانیک در بخش ساختمان بیشترین کاررایی را در کاهش مصرف انرژی ایفا می کند.

سیف الله علی نیا ادامه داد: رشته مهندسی مکانیک، مادر رشته های فنی مهندسی است و در بخش صنعت و حمل و نقل نیزمهندسی مکانیک نقش برجسته ای را ایفا می کنند.

وی از محبوس کردن بسیاری از رشته های دانشگاهی در قالب تئوری انتقاد کرد و گفت: این یکی از معایب سیستم آموزشی است که بسیاری از رشته ها را گسترش می دهد بدون اینکه امکانات مورد نیاز آن رشته افزایش داشته باشد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی مازندران با بیان اینکه در همه پیشرفتها درعلوم مختلف می توان نقش مهندسان را ازجمله در پزشکی، کشاورزی و اکثر رشته ها شاهد بود، اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی مازندران از نظرکمی و کیفی در سطح بالایی قرار دارد، که در مقایسه با سایراستانها مقطع تحصیلی اعضا در سطح کارشناسی ارشد و دکتری بسیار قابل توجه است.

علی نیا ادامه داد: از لحاظ کمی تعداد اعضای نظام بیش از 14 نفر بوده که ازاستانهای شاخص است، در بخش مهندسی مکانیک و فعالیت این رشته در سازمان نظام مهندسی هم این رشته جزو بیشترین وفراگیر ترین رشته ها است.

وی یادآور شد: رشته مکانیک بیشترین نقش را برای رفاه و امنیت زندگی بشری ایفا کرده و گسترده ترین رشته در حوزه رشته های فنی است.