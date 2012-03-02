آغاز انتخابات در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه 12 اسفند دو میلیون و 508 هزار و 208 واجد شرایط رای دادن برای انتخاب نمایندگان خود از بین 170 نامزد ثبت نام شده از سطح استان جهت نمایندگی ملن در مجلس شورای اسلامی پای صندوق های رای می روند.

بر اساس این گزارش ، علیرضا رجبی دبیر ستاد اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: 141 نفر سر بازرس در سطح استان بر روند انتخابات نظارت دارند و دو هزار و 790 بازرس دیگر در حوزه های 13 گانه وظیفه نظارتی خود را انجام می دهند.

این انتخابات تنها در سطح حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو توسط 65 خبرنگار و عکاس خبری رسانه های داخلی و خارجی پوشش خبری داده می شود.

رای گیری امروز از تبریزی در هوای سرد زمستانی آغاز شده و از همان ابتدای آغاز رای گیری حضور مردم در حوزه های اخذ رای چشمگیر بود.