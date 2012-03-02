ناظریان مدیرفنی تیم ملی کاراته شد/ حضور پنج مربی در کادر فنی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته روز پنجشنبه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد و پس از آن اعضای کادر فنی این تیم طی جلسه‌ای با سرپرست و دبیر فدراسیون برنامه‌های خود را ارائه داده و در نهایت هم فرجی حکم مسئولیت آنها را صادر کرد.

براساس این گزارش، سرپرست فدراسیون کاراته طی حکمی حبیب الله ناظریان، رئیس پیشین این فدراسیون را به عنوان مدیرفنی تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان منصوب کرد.

فرجی همچنین با پیشنهاد مدیرفنی تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان، غلامرضا دباغیان، مسعود رهنما، شهاب سلطانی، حسن شاطرزاده، مهران بهنام‌فر و علیرضا کتیرایی را به عنوان مربیان این تیم منصوب کرد.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است در تیم ملی بزرگسالان کاراته هر مربی هدایت یک وزن را در مسابقات قاره‌ای و جهانی برعهده داشته باشد.

همچنین قراراست از وجود مربیانی که شاگردان آنها عملکرد قابل قبولی در رقابت‌های انتخابی داشته و موفق به حضور در اردوهای تیم‌های ملی می‌شوند نیز به صورت مقطعی در کادر فنی تیم ملی بزرگسالان استفاده شود.

کاراته ایران سال آینده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان را پیش رو دارد و اولین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان هفته آینده برگزار خواهد شد.