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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

امام جمعه همدان رای خود را به صندوق انداخت

امام جمعه همدان رای خود را به صندوق انداخت

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در ساعات اولیه صبح امروز رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در جمع خبرنگاران با تاکید بر وظیفه قانونگذاری نمایندگان مجلس اظهار داشت: امروز حجت بر همه تمام است و باید با حضور گسترده در پای صندوق های رای تکلیف خود را به انجام رساند.

آیت الله محمدی تاکید کرد: مردم در همه عرصه‌ها، نظام جمهوری اسلامی را سرافراز کرده ‌اند و در همه صحنه ها حضوری گسترده در صحنه داشته ‌اند.

وی از مردم فهیم و همیشه در صحنه همدان دعوت کرد تا همچون همیشه در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به مقاومت های مردم استان همدان در دوران هشت سال دفاع مقدس، گفت: به گفته مقام معظم رهبری ایران در شرایط بدر و خیبر قرار دارد و باید با حضور گسترده در پای صندوق های رای پاسخی دندان شکن به دشمنان بدهیم.

کد مطلب 1548516

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