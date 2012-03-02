به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی نوری جانشین ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران مستقر در وزارت کشور با اعلام اینکه مراجعه مردم در 46 هزار و 924 شعبه اخذ رای در سراسر کشور از ساعات اولیه امروز چشمگیر بوده است، گفت: برای اخذ رای همراه داشتن شناسنامه جزو ضروریات قانونی است. اینکه به رای دهندگان توصیه می شود کارت ملی خود را همراه داشته باشند صرفا برای تسریع در روند احراز هویت شرکت کنندگان در انتخابات است.

جانشین ستاد انتخابات کشور افزود: کسانی که تاریخ تولدشان از 12 اسفند ماه72 به قبل از است از واجدین شرایط رای دادن محسوب می شوند.

وی با اعلام اینکه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چند شعبه خاص در چند حوزه انتخابیه برای اقلیت های دینی پیش بینی شده است، گفت: شعب خاصی برای مسیحیان ارمنی شمال، مسیحیان ارمنی جنوب، آشوری و کلدانی، زرتشتیان و کلیمیان در چند حوزه انتخابیه پیش بینی شده است.