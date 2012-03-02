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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

استاندار مرکزی رأی خود را به صندوق انداخت

استاندار مرکزی رأی خود را به صندوق انداخت

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی در ساعت آغازین رأی گیری انتخابات مجلس نهم با حضور در دبیرستان حاج تقوی اراک رأی خود را به صندوق 132اراک انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر،علی اکبر شعبانی فرد صبح جمعه در شعبه اخذ رای دبیرستان حاج تقوی اراک در مصاحبه با خبرنگاران گفت: حضور آگاهانه مردم با بصیرت و ولایت مدار ایران اسلامی در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی مانع تحقق اهداف شوم دشمنان شده است و حضور پرشور و گسترده ملت در انتخابات امروز سیلی محکمی بر بدخواهان نظام اسلامی خواهد زد.

 وی افزود:  ملت ایران با همت و ایستادگی در مقابل دشمنان یک بار دیگر به پای صندق‌های رای می آیند و حضور خود را به جهانیان ثابت خواهند کرد.

وی گفت: جوانان ایران اسلامی بار یگر حماسه ای پرشور و پر غرور تر از گذشته می آفرینند.

استاندار مرکزی  با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم از شهروندان خواست  در ساعات آغازین روز در پای صندوقها حاضر شده و رأی غیرت و مردانگی خود را به صندوق بیندازند.

426 شعبه اخذ رای پذیرای 907 هزار و 987 نفر واجد شرایط رای دادن در استان مرکزی است وجمع آوری آرای مردم از ساعت 8 صبح تا 18 عصر ادامه دارد.

کد مطلب 1548518

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