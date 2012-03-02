استاندار مرکزی رأی خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر،علی اکبر شعبانی فرد صبح جمعه در شعبه اخذ رای دبیرستان حاج تقوی اراک در مصاحبه با خبرنگاران گفت: حضور آگاهانه مردم با بصیرت و ولایت مدار ایران اسلامی در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی مانع تحقق اهداف شوم دشمنان شده است و حضور پرشور و گسترده ملت در انتخابات امروز سیلی محکمی بر بدخواهان نظام اسلامی خواهد زد.

وی افزود: ملت ایران با همت و ایستادگی در مقابل دشمنان یک بار دیگر به پای صندق‌های رای می آیند و حضور خود را به جهانیان ثابت خواهند کرد.

وی گفت: جوانان ایران اسلامی بار یگر حماسه ای پرشور و پر غرور تر از گذشته می آفرینند.

استاندار مرکزی با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم از شهروندان خواست در ساعات آغازین روز در پای صندوقها حاضر شده و رأی غیرت و مردانگی خود را به صندوق بیندازند.

426 شعبه اخذ رای پذیرای 907 هزار و 987 نفر واجد شرایط رای دادن در استان مرکزی است وجمع آوری آرای مردم از ساعت 8 صبح تا 18 عصر ادامه دارد.