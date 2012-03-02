اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری جلسه توجیهی بازرسین انتخابات در قصرشیرین برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام محمد محمودی رئیس اداره تبلیغات اسلامی و هیئت بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در قصرشین در سخنانی اظهار داشت: مظهر اقتدار و عزت نظام اسلامی، حضور مردم در عرصه های مختلف و پشتیبانی آنان از اهداف انقلاب و دستاوردهای نظام است.

وی تاکید کرد: اعضای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی و نیروهای انتظامی وظیفه دارند از تک تک آرای مردم صیانت کرده و تلاش کنند انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بهترین شرایط و در فضای سالم برگزار شود تا ضمن جلب اعتماد و اطمینان مردم موجب یاس و ناامیدی دشمنان نظام شود.

وی گفت: تمام اقدامات و تبلیغات نامزدها در سه شهرستان این حوزه انتخابیه تحت نظارت است و در صورتی که تخلفی در این مناطق از سوی نامزدها روی دهد مراتب بلافاصله رصد شده و به ستاد انتخابات استان کرمانشاه اعلام می شود

گفتمان کارگاهی آثار تربیتی و اجتماعی نماز در جوانرود برگزار شد

در این گفتمان ملا انور نوری امام جماعت مسجد پیرخدری جوانرود به عنوان کارشناس برنامه با اشاره به آثار و برکات خواندن نماز در زندگی انسانها گفت: نماز خواندن، انسان را از زشتیها و منکرات باز می دارد زیرا طبیعت نماز طوری است که آدمی را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به مبداء ومعاد می اندازد.

نوری افزود: نماز همانند مربی است که همواره در کنار شاگرد خود بوده ونکات لازم وضروری را به یاد او یادآور می شود واورا تربیت می کند.

وی گفت: امروزه با زیادشدن مسئله بزهکاری در میان نوجوانان وجوانان در سراسر جهان می شود فرهنگ نماز خواندن را گسترش داد تا مانع بروز انحرافات گوناگون در بین اقشار آسیب پذیر جامعه بشویم.

ملا انور نوری تصریح کرد: ذکر حق به انسان بصیرتی می دهد که وسوسه های پنهان و دام های ناپیدای شیطان را به سهولت بشناسد تا در دام او گرفتار نشود.

برگزاری گفتمان کارگاهی حقوق زن از دیدگاه قرآن در روانسر

محمد برهان غفوری گفت: در عصر حاضر که با عنوان عصر ارتباطات از آن یاد می شود، مفهوم مرزهای ملی و فرهنگی از بین رفته است در این میان جهان کفر و سکولار با حاکمیت اندیشه پلید صهیونیسم، با سلطه رسانه ای و تبلیغاتی در تلاش است تا با تبلیغات گسترده، خود را مدافع حقوق بشر و حقوق زنان معرفی نماید. در چنین شرایطی ضرورت توجه به اندیشه اسلام در مورد زن و تعریف کرامت و انسانیت او در قرآن و روایات بیش از پیش روشن می شود.

غفوری افزود: نگاه اسلام به زن والاترین نگرشها در کلیه نظام های موجود تاریخ بشر بوده اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، زن به مقام واقعی خود نائل می آید و حقوق ذاتی خود را کسب خواهد کرد.راه پیش گیری از انحراف در دفاع از حقوق زنان، مبارزه با اندیشه منحط و بی محتوای فمنیسم و راه رسیدن به حقوق و رشد و تعالی زنان، ارائه درکی صحیح از نظریات اسلام و قرآن درباره حقیقت زن و آگاه کردن زنان و مردان مسلمان از حقیقت زن و نقش او در حیات انسانی از دیدگاه قرآن و اسلام است.

غفوری تصریح کرد: روابط مالى و غیر مالى زن و شوهر در حقوق اسلام بر پایه عدل استوار است. در روابط مالى زوجین، زن از استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است و این را باید از افتخارات حقوق اسلام شمرد؛ چرا که تا قبل از قرن بیستم در اکثر کشورهاى اروپایى زن از حداقل حقوق انسانى برخودار نبوده و در زمره محجورین قرار داشت.

وی در پایان گفت : در روابط غیر مالى نیز ریاست‏خانواده به خاطر مصالح اجتماعى و مسائل روحى و طبیعى به شوهر واگذار شده است. اما هرگز این ریاست جنبه استبدادى ندارد بلکه یک ریاست ادارى حکیمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم کسب اجازه براى خروج زن از منزل به همین جهت است و در سایر موارد، مانند رسیدگى به امور شخصى مرد، زن ملزم به اطاعت نیست.

بررسی مسائل ومشکلات حوزه علمیه فاطمه الزهرا(س)دالاهو

شهین میرزاپور رئیس حوزه علمیه فاطمه الزهرا (س) دالاهو گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این حوزه ارائه و گفت: حوزه ها پاسداران فرهنگی انبیاء در بلندای تاریخ اسلام و پهنای جغرافیا و دیار ابرار بودند و اولین مربی بزرگ این نظام آموزشی شخص رسول اسلام (ص) و پیشوای معصوم (ع) و صحابه و یاران عترت است.

وی در ادامه افزود: مهمترین رسالت انبیاء و اولیا الهی هدایت انسانها به سوی نیکی ها و مقابله با جنود شیطان است و طلاب باید با درک موقعیت و وظیفه بسیار خطیر خود نسبت به هدایت مردم در مسیر تکامل تلاش کنند.

حجت الاسلام سید جواد موسوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو با ابراز رضایت ازعملکرد حوزه فاطمه الزهرا دالاهو در تمامی مناسبت های سال جاری اظهار داشت: ورود خواهران طلبه به عرصه های مختلف باید فعالتر شوند تا بتوانند درعرصه های فناوری نوین وامثال آن به حفظ دین واحکام الهی کمک فراوانی کنند.

برگزاری چهارمین جلسه شورای نهضت ملی حفظ قرآن کریم در دالاهو

حجت الاسلام سید جواد موسوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو طی سخنانی اظهارداشت: دشمنان همچنان در جنگ نرم در پی تخریب اندیشه ها و باورهای اعتقادی جوانان ما هستند که با ترویج فرهنگ قرآنی می توانیم نسل جوان را از انحرافات فکری و اخلاقی مصون نگه داریم.

وی تصریح کرد: جنگ اعتقادات مهمترین موضوع اصلی امروز جهان است ودشمنان برای خدشه دار کردن چهره دین مبین اسلام و مسلمانان همه توان خود را به کار گرفته است.

موسوی افزود: شبکه های فراوان ماهواره ای و تلویزیونی علیه اسلام تبلیغ می کنند که مهمترین هدف آنان تخریب اعتقادات و باورهای جوانان ایرانی است که باید تلاش بیشتر انس با قرآن و توجه به مفاهیم قرآنی ر ادر میان جوانان پر رنگ تر کنیم.

در پایان مصوب شد که کلیه ارگانها و نهادهای فرهنگی برنامه های قرآنی خود را برای اجرا در سال 1391 به اداره تبلیغات اسلامی دالاهو ارائه دهند و این اداره موظف شد برنامه های قرآنی سال آینده تنظیم و در اختیار سایر ادارات این شهرستان قرار دهد.

برگزاری گفتمان جایگاه زن دراسلام در دالاهو

در ابتدای این برنامه حجت الاسلام کماسی کارشناس مراسم درسخنانی خطاب به شرکت کنندگان گفت: آئین اسلام مرد و زن را حقوقی یکسان و برابر داده و هر دو را درحمل بزرگترین مسئولیت های جامعه اسلامی که امربه معروف ونهی ازمنکر است یکسان مخاطب قرار داده است.

وی تصریح کرد: زنی که در جاهلیت از هرگونه حقوقی محروم و اصولا حق حیات نداشت با ظهور اسلام درتمامی عرصه ها دوشادوش مرد حرکت کرد وحقوقی یکسان یافت و در این باره آیات بسیاری در قرآن کریم اشاره به مساوات زن و مرد را ادای تکلیف و دینداری و بندگی آنان وجود دارد.

کماسی افزود: یکی ازعالی ترین برنامه های اسلام که این دین را سر آمد تمام ادیان قرار داده است از بین بردن تمام بی عدالتی نسبت به زن بوده است اسلام بنیان برتری طلبی های قومی،نژادی،جنسی ومالی را ویران کرد و تمام انسانها از مرد و زن ،غنی وفقیر،سیاه وسفید،زشت وزیبا را در یک صف قرار داد.

حضور درانتخابات بیانگر تعهد وایمان به آرمانهای انقلاب وشهداست

حجت الاسلام حجت اله فاضلی رئیس اداره تبلیغات اسلامی سرپل ذهاب گفت: حضور در انتخابات بیانگر تعهد و ایمان به آرمانهای انقلاب و شهداست و همچنین مشت محکمی به دهن یاوه گویان نظام مقدس اسلامی چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی است.

فاضلی افزود: حضور در پای صندوقهای رای در 12 اسفند به مثابه یک امر عبادی و سیاسی برای ملت تلقی می شود.

وی افزود: حضور در پای صندوقهای رای از یک جهت پشتیبانی از اسلام و اهداف انقلاب است و از جهت دیگر دفع توطعه های دشمنان اسلام و استکبار جهانی است.

فاضلی در پایان گفت: اهمیت این امر برای تمام آحاد ملت و مسئولین به خوبی روشن و آشکار است و این ملت حماسه ای جدید و ماندگار خلق خواهد کرد.

برگزاری گفتمان دانشجویی با عنوان ولایتمداری و بصیرت دینی در اسلام آباد غرب

حجت الاسلام منصور رستمی افزود: باید در خط امامان و در مسیری که معین کرده اند حرکت کرد و اگر انسان اصول و عقایدش درست باشد درعصر حاضر که دشمنان داخلی و خارجی از اسلام و ولایت فقیه ترس و لرزه دارند و تمام توانشان را به کار می گیرند تا نیروی انسانی و بنیاد ی نظام که عقل واندیشه وفکر است از بدنه اسلام جدا کنند.

وی تصریح کرد :شناخت امام راحل و مقام معظم رهبری باعث می شود تا در برابر هجوم شبهات و اشکالات دشمنان که از روی شیطنت ایجاد میکنند ،مقاوم و همچنان در صراط مستقیم در پیروی از ولایت فقیه حرکت و اگر بصیرت نداشته باشیم با چالش روبرو می شویم .

رستمی گفت : باید بیدار و هوشیار و در خط رهبری و تجدید عهد با امام راحل و بزرگان دین را پاس داشته و در مقابل نشانه های قدرت الهی شاکر و خشنود و در مقابل ظلم و ستم صبور،تا پیروز باشیم.

وی افزود : مسلمانان باید باتوجه به سخنان مقام معظم رهبری با بیداری و اتحاد خود ، دسیسه و توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب را نقش بر آب و با بصیرت در مقابل توطئه های نرم دشمن هوشیار و آماده باشند.

حجت الاسلام رستمی در پایان تاکید کرد: ما اگر بسیج ومتعهد و در خط رهبری نباشیم ، و اگر فتنه ها را نشناسیم و تشخیص حق و باطل ندهیم به مشکل بر خواهیم خورد و راه برای پیروزی دشمن هموار خواهیم کرد.