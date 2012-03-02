فعالیت بیش از 2 هزار نفر در انتخابات دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قانون، مدت زمان اخذ رأی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۰ ساعت پیش بینی شده است، البته تا زمانی که متقاضی در شعب اخذ رأی وجود داشته باشد فرآیند اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

137 شعبه اخذ رأی در حوزه های انتخابیه دماوند و فیروزکوه وجود دارد که از این تعداد 64 شعبه در حوزه اصلی دماوند، 29 شعبه در حوزه فرعی رودهن، 34 شعبه در فیروزکوه و 10 شعبه در ارجمند خواهیم داشت.

از این تعداد، 65 شعبه روستایی، 77 شعبه شهری، 83 شعبه ثابت، 54 شعبه سیار، 16 شعبه برای بانوان، 14 شعبه برای آقایان و 107 شعبه به صورت همگانی است.

183 کاربر رایانه، 150 نماینده فرماندار و 137 بازرسان در پای صندوقهای اخذ رأی روز جمعه 12 اسفندماه فعال هستند.