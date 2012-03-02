حضور گسترده در انتخابات نشان دهنده قدردانی از خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی صبح جمعه بعد از انداختن رأی خود به صندوق نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه رأی دادن و حضور در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی کشور همانند انتخابات یک وظیفه شرعی است، افزود: امروز برخی از اهالی شهر قم این عبادت را در صحن کریمه اهل بیت(س) انجام می‌دهند که این امر اجر دو چندانی خواهند داشت.



وی افزود: ملت شریف ایران با حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی، دل رهبر انقلاب را شاد و نشان خواهند داد که قدردان خون شهدا هستند و با این حضور خود دشمنان را نا امید می کنند.



امام جمعه قم با بیان اینکه اولین اولویت یک نماینده اصلح ایمان و تقوا و التزام به ولایت فقیه است افزود: مجلس شورای اسلامی در کشور ما جایگاه حساس و ویژه‌ای دارد که در این راستا ولایتمداری نمایندگان اولین شرط اساسی و مهم به شمار می‌رود.



وی افزود: نماینده اصلح کسی است که نگران مردم باشد و دلش برای نظام بسوزد.



حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: مردم شریف ایران از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تا کنون در راستای حمایت از انقلاب و نظام اسلامی کم نگذاشتند و کسانی هم که امروز به عنوان نماینده مردم در سراسر کشور منتخب می شوند باید قدر این ملت را بدانند و نسبت به آنها ادای احترام کنند.

