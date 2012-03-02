حضور پر شور مردم نشانگر حساسیت به سرنوشت است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در گفتگو با خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه انتخابات حق قانونی افراد است اظهار کرد: چه بهتر است که مردم از همه حق خود برای رای دادن استفاده کنند و اگر تهران به 30 نماینده نیاز دارد به 30 نفر رای داده شود.

وی با بیان اینکه مجلس جایگاه مهمی است گفت:داشتن شناسنامه برای افرادی که قصد رای دادن دارند ضروری است و داشتن کارت ملی نیز فرایند انتخابات را تسهیل می کند.

نجار تاکید کرد: همچنین همکاران ما در ثبت احوال امروز حضور دارند و اگر کسی در رابطه با شناسنامه و کارت ملی مشکلی داشته باشد همکاران ما در خدمتشان هستند.

وی انتخابات را جشن ملی عنوان کرد و گفت: از رسانه ها که تلاش می کنند این جشن را به کام مردم شیرین کنند سپاسگزارم.

وزیر کشور به گزارشات از سراسر کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارشات در بسیاری از شعب قبل از اینکه درب شعب اخذ رای باز شود مردم حضور یافته اند و و این حضور گسترده و استقبال پر شور مردم نشانگر این است که مردم به سرنوشت خود حساس اند.