نماینده ولی فقیه در مازندران رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه ساری، دقایقی پیش با حضور در شعبه 112 مسجد امام سجاد (ع) خیابان 18 دی ساری، رای خود را به صندوق انداخت.

وی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردم در انتخابات برگزاری انتخابات سالم و قانونمند، انکار ناپذیر است.



طبرسی، برگزاری انتخابات در کشور را مظهر اقتدار نظام اسلامی دانست و اظهار داشت: بدون شک اقشار مختلف مردم با حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همانند گذشته تمامی توطئه های و دسایس سازمان یافته دشمنان علیه انقلاب اسلامی را خنثی خواهند کرد.



عضو مجلس خبرگان رهبری، برگزاری همه ساله یک انتخابات در کشور را نمونه عینی حاکمیت مردم سالاری دینی در نظام اسلامی توصیف کرد و گفت: مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در انتخابات آتی، علاوه بر تجدید عهده دوباره با آرمان های انقلاب اسلامی ، نشان از تبعیت محض آنان از ولایت فقیه است.



وی افزود: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک فریضه سیاسی است بلکه یک فریضه دینی و الهی نیز محسوب می شود.



طبرسی گفت: مردم با بصیرت ایران اسلامی برای اینکه بتوانند در سرنوشت خود و کشورشان سهیم باشند باید در انتخابات آتی شرکت کنند.