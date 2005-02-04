به فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت بدني اعتراض مي كنم/ در مورد داور استقلال ، پيكان حرفي نزدم

ناصر شهسواري مديرعامل باشگاه پيكان تهران در گفت و گو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: در مورد بازي استقلال و پيكان من هيچگونه اظهار نظري در خصوص امر داوري نكردم و اگر آقايان مدركي دال بر اين امر دارند ارايه كنند تا پاسخگو باشم.

وي ادامه داد : در اين بازي داوري مشكلي نداشت كه من بخواهم در مورد آن اظهار نظر كنم حال نمي دانم چرا كميته انضباطي فدراسيون فوتبال اينچنين حكمي را صادر كرده است.

شهسواري تاكيد كرد : در بازي پيكان با پاس قبول دارم كه در خصوص نحوه قضاوت و ايراداتي كه به آن وارد بود حرفهايي زده شد و همه رسانه ها و كارشناسان نيز اعتقاد داشتند كه داوري آن مسابقه دچار ايراداتي بود ضمن اينكه در مورد قضاوتهاي ليگ در سه نوبت براي دكتر دادكان و كميته داوران نامه هايي را نوشته و اعتراض خود را اعلام كرده ام اما تا امروز جوابي دراين خصوص به ما داده نشده است.

مديرعامل باشگاه پيكان تصريح كرد : در اين زمينه حتما اعتراض خود را به فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت بدني اعلام خواهيم كرد زيرا به عنوان مديرعامل باشگاه پيكان نمي توانم در مورد بي عدالتي ها سكوت كنم. آقايان مي بينند تيم ما در انتهاي جدول قرار دارد آن وقت هر گونه كه مي خواهند در مورد آ تصميم گيري مي كنند.

وي در پايان گفت : باشگاه پيكان در حال حاضر با جديت و تلاش تمام عوامل آن براي موفقيت گام برمي دارد و اگر مسايل حاشيه اي اجازه دهد مي خواهد تا در نيم فصل دوم به آنچه استحقاقش رادارد دست پيدا كند.