14 کاراته به اردوی تیم ملی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان با حضور 57 کاراته‌کا عصر روز پنجشنبه در سالن شهید کبکانیان برگزار شد که در پایان 14 کاراته موفق به کسب جواز حضور در اردوی آمادگی را کسب کردند.

طبق برنامه کادر فنی قرار است اولین مرحله از اردوی آمادگی این تیم از 22 اسفندماه به مدت چهار روز در اصفهان برگزار شود. علاوه بر نفرات ذیل، کاراته‌کاهای برتر رقابت‌های انتخابی زنجان و ملی پوشان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا در چین 2010 نیز حضور خواهند داشت.

تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان و پیکارهای قهرمانی جهان در فرانسه مهیا می‌کند.

- نفرات دعوت شده به اردو عبارتند از:

55- کیلوگرم: حامد اکبری (زنجان) و محمد قاسمی (گیلان)

60- کیلوگرم: محمد غروبی (گیلان) و علی گلابی (البرز)

67- کیلوگرم: محمدرضا بخشی‌لو (مرکزی) و سعید احمدی (کرمانشاه)

75- کیلوگرم: ناصر نجفی (قم) و سعید حسنی‌پور(گیلان)

84- کیلوگرم: مازیار الهامی (زنجان)، منصور حسن بیگی (تهران)، رضا پورمحمدی (گیلان) و پیمان سلطانیان (کرمانشاه)

84+ کیلوگرم: سامان حیدری (کرمانشاه) و دانیال قره ویسی (کرمانشاه)