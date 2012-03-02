نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام در ساعات اولیه صبح امروزدر شعبه32، دبستان خیریه حاج ید الله کیانی(الهام سابق) در خیابان شریعتی شهرکرد حضور یافت و رای خود را به صندوق انداخت.

حجت الاسلام نکونام در حاشیه حضورخود در این شعبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت در انتخابات یک آزمون الهی است و دشمنان اسلام به نظاره نشسته اند تا شاید شاهد حضور کم رنگ مردم در انتخابات باشند اما مردم در این انتخابات حضور حماسی خواهند داشت و با حضور خود در پای صندوق های رای سیلی محکمی به دشمنان اسلام و ایران خواهند زد.

وی گفت: مردم این استان مردمی فهیم و انقلابی هستند و امروز یکی از روزهای سرنوشت ساز در نظام انقلاب اسلامی است.

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: مردم رای را به بهترینها بدهند.

وی بیان داشت: دشمن بعد از فتنه سال 88 در انتظار این بوده که حضور مردم ایران را در عرصه های مختلف کم رنگ کند، اما مردم درراهپیمایی 22 بهمن با حضور حماسی خود تمام نقشه های دشمن را ناکام گذاشتند.

حجت الاسلام نکونام بیان داشت: بار دیگر مردم با حضور پررنگ خود در پای صندوق های رای، حماسه ای دیگر می سازند.