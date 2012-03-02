حضور مردم در اولین ساعات رای گیری پیام شرف و غیرت است

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : مردم شریف شهرستان کرج در ساعات اولیه آغاز رای گیری در حوزه های اخذ رای حضور یافتند و حمایت خود را اعلام کردند.

وی تصریح کرد: این حضور پیامی جز شرف، غیرت و حمایت از ارزشها ندارد و مردم سرفراز این شهرستان با شور و نشاط در پای صندوق های رای حاضر شدند.

وی افزود: مردم قبل از ساعت 8 صبح خود را به حوزه های اخذ رای رساندند و پشت درهای حوزه ها ماندند تا درها باز شود و باید قدردان این حضور بود.

فرماندار کرج این حضور را بیداری مردم توصیف کرد و گفت: مردم ما بیدار هستند و من به خود می بالم و افتخار می کنم که خدمتگزار چنین مردمی هستم. مردم در همین ساعات اولیه با حضور پرشور خود خستگی را از تن ما خارج کردند و نشان دادند که جلو اهداف شوم دشمنان ایستاده اند.

ایران نژاد همچنین گفت: در شهرستان کرج 46 حوزه اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم فعال هستند.