رئیس دستگاه قضا خبر داد: رسیدگی خارج نوبت به تخلفات انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح جمعه در مدرسه علمیه ولیعصر رأی خود را به صندوق سیار 408 انداخت و سپس در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات این دوره وضعیت سیاسی و توانمندی‌های مختلف علمی، اقتصاد و فرهنگی کشور را تثبیت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اقتدار علمی و سیاسی کشور با رای مردم اوج می گیرد، گفت: شرکت فعال، پرشور و با نشاط مردم پشتوانه نظام و سبب اقتدار سیاسی و علمی و فرهنگی کشور است.

رئیس دستگاه قضا، انتخابات را یک امر شرعی و عقلی معرفی کرد و گفت: شک ندارم امروز مردم با نشاط و با همت مضاعف پای صندوق های رای خواهند آمد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر آینده انقلاب‌های عدالتخواهانه مردم منطقه و حتی جهان با انتخابات ایران شور و حال خاصی می‌گیرد، گفت: فکر نکنیم یک رای ما تاثیری در صلابت نظام اسلامی ندارد. همین قطره قطره رای ما است که یک سیل میلیونی علیه اهداف شوم دشمن ایجاد می کند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر حضور میلیونی مردم در انتخابات، گفت: این امور سیاسی بسیار حساس و مهم را با نیت الهی و با خلوص انجام دهیم.

وی افزود: این انتخابات سفره ای است که حضرت حق برای ملت شریف ایران پهن کرده و اگر با نیت الهی باشد جزو بهترین عبادت‌هاست.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بر اساس نص قانون انتخابات، نباید کاندیداها علیه یکدیگر تخریب راه بیندازند، بیان داشت: هر گونه تخلف در حین برگزاری تبلیغات و انتخابات را خارج از نوبت رسیدگی می کنیم.