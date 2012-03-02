جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره جزئیات اجرای طرح عرضه منطقه ای سهمیه گازوئیل به خودروهای دیزلی، گفت: در حال حاضر این طرح به منظور مدیریت مصرف گازوئیل در سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و هرمزگان عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه اجرای این طرح در هر یک از این استانها بیش از 25 درصد در کاهش مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل تاثیر گذار بوده است، تصریح کرد: هم اکنون مذاکراتی بین شرکت ملی پخش نفتی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور برای عرضه منطقه ای گازوئیل در کل کشور در حال انجام است.

این مقام مسئول از اجرای طرح عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل به خودروها در کل استان‌های کشور در آینده یا نزدیک خبر داد و افزود: هنوز زمان بندی اجرای این طرح مدیریت مصرف سوخت نهایی نشده است.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون حدود 80 هزار دستگاه خودروی دیزلی در سطح کشور وجود دارد، بیان کرد: مطالعات انجام گرفته نشان می دهد در شرایط فعلی سهمیه‌های خودروهای دیزلی حدود 2 برابر مصرف واقعی این خودروها است.

سالاری با اشاره به اختصاص 100 تا 112 میلیون لیتر سهمیه گازوئیل به خودروهای دیزلی، تاکید کرد: با این وجود مصرف واقی گازوئیل در بخش حمل و نقل کشور حدود 50 میلیون لیتر در روز است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از احتمال منطقی شدن سهمیه گازوئیل برخی از خودروهای دیزلی خبر داد و افزود: قطعا اجرای طرح عرضه منطقه ای سهمیه گازوئیل منجر به مدیریت بیشتر مصرف سوخت در کشور خواهد شد.