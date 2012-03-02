مردم در ساعات اولیه مراجعه کنند/ پیش بینی حضوری باشکوه در البرز

عیسی فرهادی در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مردم همیشه در صحنه البرز بار دیگری حضوری پر شور را رقم زدند و از آغازین ساعات روز جاری با حضور در حوزه های اخذ رای این حضور حماسی را به تصویر کشیدند.

وی با اشاره به روند اجرایی انتخابات در استان البرز از گزارشهایی مبنی بر حضور با شکوه مردم در شهرستانهای البرز و روستاها نیز خبر داد و گفت: مردم در شهرستانها و روستاهای البرز از صبح امروز حضور پرشور برای شرکت در انتخابات داشته اند.

استاندار البرز از مردم خواست با توجه به استقبال پرشور برای شرکت در این رویداد ملی به تناوب به شعب اخذ رای مراجعه کنند و از تجمع و مراجعه در ساعات پایانی خودداری کنند.

استاندار البرز از حضور معاونان و مدیران کل استان در شعب و بخشهای گوناگون استان برای رسیدگی به مسائل انتخابات خبر داد و ابراز امیدواری کرد انتخاباتی بدون مشکل و خاطره انگیز را در البرز پشت سر گذاریم.

وی همچنین از تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات که زمینه حضور باشکوه مردم را فراهم کردند قدردانی کرد.

استاندار البرز از رسانه های استان نیز خواست، حضور با شکوه مردم را به بهترین نحو پوشش خبری دهند.