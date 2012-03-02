استاندار خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد رای خود را به صندوق انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 10 صبح جمعه 12 اسفند ماه ، ابوطالب شفقت و آیت الله حبیب الله مهمان نواز با حضور در صندوق شماره 35 حوزه انتخابیه بجنورد واقع در مسجد انقلاب این شهر، رای خود را به صندوق انداختند.

امام جمعه بجنورد پس از انداختن رای خود به صندوق انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به عنوان جشنی حماسی و پر از شور و نشاط برای مردم و نظام اسلامی توصیف کرد و اظهارداشت: مردم امروز با حضور در پای صندوقهای رای وفاداری خود را به نظام اسلامی، آرمانهای امام و شهدا اعلام می کنند.

آیت الله مهمان نواز افزود: امروز روز سختی برای استکبار و دشمنان این کشورخواهد بود و حضور گسترده و حداکثری مردم در این انتخابات آنان را مایوس تر از همیشه خواهد کرد.

استاندار خراسان شمالی نیز بعد از انداختن رای خود به صندوق شماره 35 ، در گفتگو با خبرنگاران گفت: امیدوارم که امروز مردم با حضور با شکوه و با نشاط خود دشمنان نظام اسلامی را نا امید و عزت و سربلندی نظام را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت برسانند.

شفقت، رای به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را رای به نظام اسلامی دانست و با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: حضور در انتخابات و رای دادن به نامزدهای اصلح، تکلیف و وظیفه شرعی و ملی است.

به هنگام حضور نماینده عالی دولت در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد در شعبه شماره 35 این حوزه انتخابیه، جمعی از معاونین استاندار، فرمانده سپاه جوادالائمه(ع ) و برخی از مدیران کل استان نیز رای خود را به صندوق انداختند.

کار رای گیری در 725 حوزه انتخابیه خراسان شمالی تا ساعت 18 روز جمعه ادامه دارد.

