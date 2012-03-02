به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی امروز جمعه همزمان با برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات شورای نگهبان برای انجام نظارت جامع و موثری بر انتخابات گفت: شورای نگهبان در سراسر کشور ناظرین آموزش‌دیده‌ای دارد که از ساعات پیش از شروع رای‌گیری در شعبه‌های اخذ رای حضور و بر روند اجرای انتخابات نظارت کامل دارند.

عضو هیات مرکزی نظارت بر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بین 3 تا 6 نفر از ناظران شورای نگهبان در پای هر صندوق رای حضور دارند تا اگر مساله ای وجود داشته باشد پیگیری کنند.



کدخدایی تاکید کرد: اگر لازم باشد که شهروندان هم نکته‌ای را در پای صندوق‌های رای تذکر دهند، می‌توانند به ناظران ما مراجعه کنند و آنها نیز این موارد را منتقل می‌کنند و اگر لازم باشد با همکارانمان در وزارت کشور هماهنگ می‌کنیم تا آنها نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند.



سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات در پای صندوق های رای توضیح داد: 207 حوزه انتخابیه و حدود 47 هزار و 300 صندوق رای در سراسر کشور داریم و طبق قانون، داوطلبان می‌توانند نمایندگانی در آنها داشته باشند و به همین منظور بیش از 250 هزار کارت نماینده نامزدها نیز توزیع شده است تا نامزدها نیز اطمینان حاصل کنندکه روند انتخابات صحیح و سالم پیش می‌رود.



کد خدایی در پایان گفت: از فردا به تدریج آمار نفرات انتخاب شده اعلام می‌شود و ما به سمت بررسی شکایات و اعتراضات خواهیم رفت و ان‌شاء‌الله نتیجه پایانی را به مردم اعلام می‌کنیم.