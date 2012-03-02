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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

استاندار لرستان پای صندوق رای آمد/ حضور مردم نویدبخش حماسه ای دیگر

استاندار لرستان پای صندوق رای آمد/ حضور مردم نویدبخش حماسه ای دیگر

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان دقایقی قبل با حضور در شعبه اخذ رای مستقر در مدرسه توحید خرم آباد رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده در حاشیه انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم استان در انتخابات، اظهار داشت: این حضور مایه عزت و شرف مردم ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: این حضور بسیار باشکوه باعث بزرگی انقلاب اسلامی ایران و مایه عزت همه آزادی خواهان جهان خواهد شد.

استاندار لرستان یادآور شد: حضور پر رنگ مردم لرستان در دفاع از ارزشها همیشه باشکوه بوده و لرستانیها در این زمینه دارای رکورد هستند.

دهمرده با بیان اینکه حضور امروز مردم لرستان قوی تر از گذشته حماسه دیگری خلق کرده، افزود: این امر مایه بزرگی و شکوه مردم ایران و آزادی خواهان بشریت است.

وی همچنین در ادامه سخنان خود یادآورشد: کسانی که رای می آورند نماینده همه مردم ایران در مجلس هستند و بعد از مشخص شدن نتایج و پایان رای گیری باید رقابت ها تبدیل به رفاقت شود.

استاندار لرستان از هر رای مردم به عنوان تیری به چشم دشمنان یاد کرد و بیان داشت: امروز تمام دنیا به انتخابات ملت ایران و آرای مردم چشم دوخته اند و دوست و دشمن اخبار انتخابات را رصد می کنند که این حضور پرشکوه مردم مایه یاس و ناامیدی برای دشمنان نظام خواهد بود.

کد مطلب 1548545

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