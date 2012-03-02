سلاح مقاومت مشروع است/بان کی مون بر جنایات اسرائیل سرپوش می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در واکنش به گزارش خصمانه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره مقاومت خاطر نشان کرد : چشمان بان کی مون، تروریسم دشمن را نمی بیند.



حزب الله در بیانیه ای با انتقاد از گزارش بان کی مون درباره سلاح مقاومت اعلام کرد دبیرکل سازمان ملل متحد از هر مناسبتی برای اینکه خواستار خلع سلاح مقاومت شود، بهره می برد و این حقیقت را که سلاح مقاومت حق لبنان برای دفاع از سرزمین وحاکمیت در برابر اشغالگران و تهدیدهای آنهاست، نادیده می گیرد.



در این بیانیه آمده است : چشمان آقای بان کی مون به نظر می رسد اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل دشمن علیه لبنان را اصلا نمی بیند، همچنانکه وی چشمان خود را به روی یهودی سازی قدس و اقدامات تروریستی اشغالگران در فلسطین اشغالی بسته است.



در بیانیه تصریح شده است : سلاح مقاومت برای آزادی سرزمین لبنان است که بان کی مون و موسسه بین المللی تحت ریاست وی در حمایت از لبنان و وادار کردن اشغالگران اسرائیلی به خروج از آن شکست سخت و مفتضحانه ای خوردند.



حزب الله در این بیانیه آورده است : برای ما روشن و آشکار شده است که سیاست ثابت در هجمه علیه مقاومت که آقای بان کی مون در پیش گرفته است، به سبب هویت نویسنده گزارشهای دبیرکل سازمان ملل متحد است که همواره بر خدمت به طمع ورزیهای اسرائیل علاقه مند بوده و از بالاترین تریبون بین المللی برای سرپوش گذاشتن بر تجاوزات اشغالگران و توجیه جنایات آنها سوء استفاده می کند.