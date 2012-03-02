به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور صبح جمعه با حضور در در ستاد انتخابات استان قم در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه امروز روز سرنوشت ساز و تاریخی برای ملت ایران خواهد بود افزود: انتخابات صرفا یک فعالیت سیاسی نیست بلکه آثار داخلی و جهانی دارد.



وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران الگویی نوین به جهان عرضه کرده و امروز جهان نگاهش به ایران است تا ببیند ملت ایران چگونه وارد این صحنه می‌شود.



استاندار قم گفت: انتخابات امروز، مجلس نهم را که یکی از ارکان نظام اسلامی است، شکل می‌دهد و مردم ایران نیز با حضور گسترده خود به دنیا این پیام را می‌دهند که سنگ اندازی‌ها و توطئه‌های آنها در راستای کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات اثری نخواهد داشت.



501 شعب اخذ رای آماده رای گیری از مردم استان قم



وی عنوان کرد: از ساعات ابتدایی آغاز رأی گیری در 501 شعبه استان قم صفوف فشرده مردم گزارش شده است که این امر شور و نشاطی را در دل دوستداران انقلاب ایجاد می‌کند.



حجت الاسلام موسی پور با بیان اینکه مردم ما قدر زمان‌های حساس را می‌دانند افزود: ملت شریف ایران امروز نیز بار دیگر حماسه بی‌نظیری را خلق خواهند کرد و حضوری پر رنگ‌تر از همیشه دارند.



وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری دشمنان با تحریم‌های اقتصادی خود می‌خواستند ملت ایران را در تنگنا قرار دهند و آن‌ها را از نظام دلسرد کنند و امروز هم نگاه‌شان را به ایران دوخته‌اند تا ببینند که تلاش‌هایشان به نتیجه خواهد رسید یا خیر.



استاندار قم با بیان اینکه دشمنان اگر حضور کم رنگی از مردم را مشاهده کنند بر تهاجم‌های خود می‌افزایند گفت: ملت ایران امروز نشان خواهند داد که این تحریم‌ها هیچ اثری نخواهد داشت و مردم با رای‌های خود آن‌ها را مورد هدف قرار خواهند داد.



وی در ادامه با بیان اینکه در استان قم 9 هزار نفر به طور مستقیم در امر برگزاری انتخابات شرکت می‌کنند افزود: 501 شعبه اخذ رای در سراسر استان آماده رای گیری از مردم قم است و همه پشتیبانی‌های لازم مربوط به شعب اخذ رای صورت گرفته که امیدواریم یک روز به یادماندنی دیگر در تاریخ این کشور به ثبت برشد.