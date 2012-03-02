پایبندی جامعه ایرانی به استقلال و آزادی /مشارکت حداکثری؛ مهمترین وظیفه

به گزارش خبرنگار مهر، امروز هم بار دیگر مردم با هیجانات و شور سیاسی خود به پای صندوقهای رای آمده اند که با حضور خود به دشمنان کشور بفهمانند همیشه و در همه شرایط تحت امر ولی فقیه خود مقام معظم رهبری هستند.

امروز پیر و جوان و کارگر و مسئول هیچ کس خود را جدا از این نظام ندانسته و شرکت کرده تا به دشمنان ایران و مزدوران داخلی آنان نشان دهند که هرگز این انقلاب و نظام مستحکم را که خود ساخته‏اند، تنها نخواهد گذاشت و در وهله دوم کسانی را انتخاب خواهند کرد که خدمتگزار راستین ملت باشند.

مردم پایبند به این نظام هستند



استاندار سمنان با اشاره به نقش حضور مردم در انتخابات گفت: همه باید در صحنه باشند و با حضور با شکوه خود نشان دهند پایبند این نظام هستند.

دکتر عباس رهی ضمن بیان اینکه امروز باید حضور حداکثری ملت ایران در صحنه رقم بخورد تا فعالیت‏های مستمرغربی‏ها به جایی نرسد گفت: مردم بارها و بارها نشان دادند که قدر امام(ره) و مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان د‌لسوز و خدمتگزار ملت را می‏دانند و اگر پس از گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان پرشور و فعال در صحنه حضور دارند و از انقلاب و نظام جمهوی اسلامی دفاع می‏کنند.

وی نتایج هر انتخاباتی را محصول جنبش‏ها و تمایلاتی عنوان کرد و گفت: این جریان اجتماعی وقتی به حرکت درآید، دیگر از هیچ کس و هیچ عاملی برای متوقف کردن آن کاری ساخته نیست و انتخابات مجلس نهم نیز گواه و مصداق تمام عیار این اتفاق اجتماعی است.

ملت بار دیگر اقتدار و صلابت خود را به رخ جهانیان خواهند کشاند



استاندار سمنان با اشاره به اینکه از آنجایی که مقام معظم رهبری از ماه‌ها قبل در تمام بیانات خود بحث اهمیت و حساسیت ویژه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و حضور حداکثری و آگاهانه مردم را در این انتخابات مورد تاکید قرار دادند، اظهار داشت: همه باید همسو با رهبر خود در انتخاباتی پرشور ویکپارچه شرکت کنیم و فرد اصلح را انتخابات کنیم.

وی تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف، نابسامانی و کم کردن حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده و تصریح کرده است: مردم باید با حضور در صحنه، امید دشمنان را به یأس تبدیل و آنها را ناکام کنند.

رهی با اشاره به اینکه مردم باید با حضور پرشور ضمن ابراز وفاداری به نظام اسلامی و آرمان‌های والای آن، توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب و موجبات تقویت و اعتلای بیش از پیش نظام مقدس اسلامی شوند گفت: آنها بار دیگر وفاداری خود را به نظام، آرمان‌های امام و رهبری نشان خواهند داد و اقتدار و صلابت خود را به رخ جهانیان خواهند کشاند.

به گفته وی مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز همچون ۲۲ بهمن حماسه ای دیگر خلق می‌کنند.

نماینده ولی فقیه وامام جمعه سمنان نیز در حاشیه رای دادن با تاکید بر اهمیت مشارکت و حضور حماسی مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به تلاش دشمنان برای کمرنگ کردن این حضور و ایجاد خدشه به سلامت انتخابات اشاره کرد.

حضور و مشارکت مردم پاسخی به توطئه‌های دشمنان خواهد بود



آیت الله سید محمد شاهچراغی ضمن بیان اینکه حضور و مشارکت پرشور و دشمن شکن مردم در این روز، حداقل پاسخی به توطئه‌ها و آرزوهای دشمن خواهد بود گفت: هر کس که پایبندی به انقلاب ونظام دارد باید در انتخابات شرکت کند.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس، علاوه بر داشتن تعهد نسبت به مذهب، نظام، ولایت و مردم و همچنین شناخت مبانی و اصول دین مبین اسلام، باید مسلمانانی باشند که احتیاجات و نیازمندی‏‏های مملکت را بشناسند اظهار داشت: نماینده مجلس باید سیاست را فهمیده و از مصالح کشور نیز اطلاع داشته باشد.

شاهچراغی همچنین با بیان اینکه بدون شک مردم سلحشور ایران با درک حساسیت انتخابات مجلس شورای اسلامی، خود را برای حضوری پرشورتر از همیشه آماده کرده اند افزود: ملت ایران با شرکت در انتخابات بار دیگر مشت محکمی بر دهان آمریکا و انگلیس خواهند کوبید.

انتخاب افراد آگاه، حرکت روبه جلو کشور را تندتر می‌کند



نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری، تاثیر انتخابات را در حرکت پرشتاب ملت ایران حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: انتخاب افرادی آگاه به اولویت‏ها و نیازهای کشور، حرکت ایران اسلامی را به سمت قله‏های موفقیت، تندتر می‌کند.

شاهچراغی گفت: مردم استان سمنان همانند هموطنان خود در پاسخ به ندای رهبر فرزانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‏الله العظمی خامنه‏ای لبیک گفته و ضمن حضور حداکثری و فعال در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب کاندیدای اصلح، موجب یأس و ناامیدی دشمنان شده و دِین خود را نسبت به انقلاب، امام راحل و شهیدان انقلاب اسلامی ادا خواهند کرد.

انتخابات حق مردم است



رئیس ستاد انتخابات استان سمنان نیز گفت: این حق مردم است که پای صندوق‌های رای بیایند و در تعیین سرنوشت کشور دخیل و مؤثر باشند و از سویی دیگر حضور در عرصه انتخابات نوعی تکلیف است چراکه این مهم مقدمه حفظ نظام اسلامی است.

علیرضا خلخالی حضور در انتخابات را نشان دادن اقتدار ملی کشور عنوان کرد و گفت: دشمنان تمام امکاناتشان را بسیج کرده‌اند تا انتخابات ما رصد کنند و ما باید با شرکت خود در این انتخابات آنها رامایوس کنیم.

خلخالی شرکت همه اقشار مردم در این انتخابات بر اساس نظر مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، یک تکلیف شرعی دانست وگفت: حضور درانتخابات در تحکیم ارکان نظام اسلامی و مایوس کردن دشمنان اسلام و ایران و شکل‌گیری مجلسی قدرتمند برای حل مشکلات مردم تاثیر بسزایی دارد.

مشارکت حداکثری مردم مهمترین وظیفه است



معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان، مشارکت حداکثری مردم را مهمترین وظیفه دانست پیش‌بینی کرد در انتخابات این دوره مشارکت بالای 70 درصدی را شاهد باشیم

خلخالی تعدادکل صندوقهای رای گیری در استان سمنان را597 صندوق ذکرکرد و گفت: از این تعداد39 9 صندوق ثابت شهری، 28 صندوق سیار شهری، 74 صندوق ثابت روستایی و116 صندوق سیار روستایی است.

وی تصریح کرد: تلاش همه مجموعه اجرایی انتخابات، برگزاری انتخاباتی سالم همچون انتخابات گذشته با جلب مشارکت حداکثری مردم است.

به گفته خلخالی همه با رای خود یک بار دیگر ثابت می کنند انقلاب در دنیا بی نظیر است و برای همه حرکت های مردمی الگو است.