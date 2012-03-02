بازدید مستمر بازرسان از شعب اخذ رای در چالوس

محمد رضا محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 114 بازرس به تعداد هر شعبه یک بازرس در محل اخذ رای حضور دارند.

وی ادامه داد: هشت سربازرس بر روند برگزاری انتخابات در شهرستان چالوس نظارت می‌کنند.

رئیس هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در چالوس تصریح کرد: با هر گونه تخلف انتخاباتی در محل شعبه اخذ رای برخورد می شود و بازرسی اجازه نخواهند داد سلامت انتخابات زیر سئوال رود.

حسینی بیان داشت: خوشبختانه تاکنون از سوی بازرسان شعبات اخذ رای گزارشی مبنی بر بروز تخلف نداشتیم ضمن اینکه هیئت بازرسی انتخابات ارتباط مستمر و لحظه ای با بازرسان دارد.

معاون فرماندار چالوس بیان داشت: در ساعات پایانی اخذ رای گیری هیئت بازرسی با شدت فعالیت خود سعی می کند حضوری مستمر در کلیه شعبه های اخذ رای داشته باشد و با هر گونه بد اخلاقی به شدت برخورد کند.

حسینی، از حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای گفت: این حضور مشت محکمی بر دهان دشمنان داخلی و خارجی کشور بود که در تلاش بودند تا حضور مردم را کمرنگ کنند.

وی اذعان داشت: مردم همیشه در صحنه شهرستان چالوس امروزحضوری گسترده در پای صندوق های رای داشته و هر چه به ساعات از زمان آغاز رای گیری می گذرد بر تعداد رای دهندگان افزوده می شود.

حسینی گفت: متاسفانه شاهد بروز شایعاتی در جهت خرید و فروش آرا از سوی برخی از افراد هستیم اما مردم بدانند هیئت بازرسی اجازه نخواهد داد سلامت انتخابات زیر سئوال برود.

وی گفت: تا این ساعت هیچ گونه تخلف انتخاباتی از سوی بازرسین شعبات اخذ رای گزارش نشده است.