به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی صبح جمعه در بازدید از شعبه‌ اخذ رای مسجد المهدی سمنان افزود: مردم استان سمنان با حضور گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب فرد اصلح و شایسته بینش صحیح خود را به نمایش گذاشته و بر آرمانهای انقلاب اسلامی صحه می‌گذارند.

وی گفت:حضور مردم ولایت مدار استان در عرصه‌ انتخابات همواره پرشور و فعال بوده است و در این انتخابات نیز با مشارکت گسترده‌ خود مشت محکمی در دفاع از آرمانهای نظام مقدس بر دهان دشمنان می زنند.

رهی یادآور شد: رای دادن در این انتخابات که تمام دشمنان تلاش در کمرنگ سازی حضور مردم دارند مقابله کوبنده ای با دشمنان ایران به‌خصوص آمریکا است.

وی با اشاره به وضعیت جوی امروز گفت: هواشناسی هوای این استان در ساعات بعد از ظهر را ابری و همراه با بارش باران اعلام کرده است و مردم باید هر چه سریعتر رای خود را به صندوقها بریزند تا در ساعات پایانی دچار مشکل نشوند.

597 شعبه اخذ رای در استان سمنان وظیفه جمع آوری آرای مردم را بر عهده دارند و بیش از 17 هزار نفر نیروی اجرایی، نظارتی، بازرسی ، انتظامی و ... در برگزاری این انتخابات مشارکت دارند.

استان سمنان چهار کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد و طی آخرین خبر ستاد انتخابات استان سمنان، 33 نامزد در این رقابت انتخاباتی حضور دارند.