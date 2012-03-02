مفهوم انتخابات امروز در خارج از مرزها عظمت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی روز جمعه با حضور در مسجد انگجی تبریز و انداختن رای خود در صندوق در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هر موضوعی معنی خاص خود را در بردارد و انتخابات با معنی بخشیدن به اراده ملت ایران به همه نشان می دهد که خط انقلاب همچنان مورد حمایت حداکثری آنان است و از این رو برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت آینده آن از حق خود برای رای دادن استفاده می کنند.

وی با اشاره به فضا سازی رسانه های بیگانه در مورد انتخابات ایران افزود: اقدامات انفعالی دشمنان اسلام و اعمال تحریم و فشار علیه ملت غیور ایران باعث می شود که مردم بیش از پیش در ادامه راهی که خود انتخاب کرده اند مصمم باشند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه گفت: راهپیمایی 22 بهمن امسال نشان داد که مردم بر ضرورت حضور خود در عرصه های مختلف نظام اسلامی واقفند و از همان روز حضور پر شور مردم در انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی ملموس بود.

بیگی سر درگمی دشمنان نظام را در برابر اراده ملت ایران مورد تاکید قرار داد و افزود: واهمه حضور مردم در کنار آرمانهای اسلامی انقلاب چنان بر دل آنان نشسته که با مغلطه در مورد آمار حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بارها آمار خود را بالا و پایین کردند تا بلکه این حضور را تحت تاثیر قرار دهند امام موفق نشدند.

وی تصریح کرد: امروز انتخابات با شور و نشاط بیشتری برگزار می شود و نتایج آن مشتی بر دهان استکبار جهانی خواهد بود.