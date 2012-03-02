حضور در انتخابات پاسخی به نگاه ناظرانه شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد زمردیان اظهار داشت: قطار انقلاب پس از سپری شدن 33 سال، هنوز با استقامت از گردنههای پر پیچ و خم تاریخ میگذرد و با وجود همه موانع و دشمنیها، این حرکت هر از چند گاهی آهسته بوده، اما لحظهای توقف و مکث در آن وجود نداشته است.
وی گفت: این قطار به طور پیوسته با نگاه به مقصد، به حرکت خود ادامه میدهد که بدون شک هر انتخاباتی مصداق بارز یکی از این گردنههاست.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان اظهار داشت: حساسیت این مقطع علاوه بر اینکه ملت ایران باید سرنوشت یک دوره چهار ساله قانونگذاری در کشور را تعیین کند از بعد منطقهای و فرامنطقهای نیز حائز اهمیت است.
وی عنوان کرد: خیزشهای اخیر در منطقه و بیداری اسلامی در حقیقت به بار رسیدن محصول بوستان جوان انقلاب اسلامی است.
وی ادامه داد: انقلابی که نهالهایش دیروز به دست " خمینی کبیر (ره)" غرس شد، با خونهای مطهر هزاران شهید آبیاری شد و با همت باغبان این بوستان یعنی رهبر معظم انقلاب به بار نشسته است.
زمردیان تاکید کرد: بی شک مقطع برداشت محصول، بهترین زمانی است که هر باغبانی آرزوی آن را دارد ضمن اینکه تحولات اخیر دشمنان را در فکری عمیق فرو برده تا شیرینی این لذت را به خیال واهی خود از باغبان و اهالی بوستان بگیرند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان یادآور شد: ملت ایران باید در آزمونی دیگر شرکت کرده تا به نگاه ناظرانه شهدا که با جان خود این ملت را حفظ کردند، پاسخ دهند.
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