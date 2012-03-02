مشارکت پرشور مردم آذربایجان غربی در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، سیل خروشان مردم آذربایجان غربی از اولین دقایق اخذ رای با وجود بارش برف و بروز کولاک در برخی شهرهای استان با مشارکت حداکثری در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و حضور در پای صندوق‌های رای به تلاطم درآمده و یکبار دیگر وحدت و بصیرت و صلابت حضورملت، در دفاع از حریم ولایت را نشان می‌دهد.

مردم انقلابی و متدین آذربایجان غربی با مذاهب مختلف از دقایق اولیه شروع رای گیری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل های تعیین شده حاضر شده و با این حضور آگاهانه و سرشار از شور، شعور و نشاط انقلابی، نمادی از حقانیت نظام و پای بندی و وفاداری به آرمان های انقلاب را به نمایش گذاشتند.

حضور پرشور و دشمن شکن مردم در پای صندوق های رای و انتخاب نمایندگانی صالح، ولایی، انقلابی، بصیر و دشمن ستیز در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت و سرمایه ای گرانقدر برای آینده کشور و پی گیری آرمانهای انقلاب و رهبری است.

انتخابات یعنی عمل به تکلیف، اطاعت از ولی و انتخاب اصلح یعنی بلوغ سیاسی و گامی اساسی یرای ارتقای عزت و سرافرازی ملت بزرگ ایران که مردم آذربایجان غربی در این راستا با مشارکت حداکثری خود در انتخابات و در پای صندوق های رای حماسه ای دیگر خلق می کنند.

با آغاز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نشاط اجتماعی و سیاسی بین اقشار مختلف جامعه به معنای واقعی حاکم شده بطوریکه حضور جمعیت حاضر در مراکز اخذ رای نشانگر شور وشوق مردم غیور آذربایجان غربی است.



از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.

امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه حضور می یابند.

در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت ویک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.

آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.

همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.