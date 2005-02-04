فرنگي كاران اوكرايني تيم قزاقستان را شكست دادند

به گزارش خبرنگار" مهر" نتايج بدست آمده دراين ديداربه شرح زيراست. اسامي كشتي گيران اوكراين اول آمده است:

نتايج انفرادي:

55 كيلوگرم: ديميتروخاركو 2 عسگرزورسليم بايف 1

60 كيلوگرم: والري وارونگين 5 نورباكيت تنگيزبايف 1

66 كيلوگرم: الكسي مازورمقابل سبك ماردونوف ضربه فني شد

74 كيلوگرم: واسيل راهپيا 4 داورن كگبنايف 1

84 كيلوگرم: سرگئي روتنكو 6 ويتالي زاخارچنكورا ضربه فني كرد

96 كيلوگرم: ميخائيلو نيكولايف 3 مارگولان آيسم بيكوف 6

120 كيلوگرم: ديويد سالدزه 6 الكساندرسفرنوف صفر