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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۵۶

مسابقات جام جهاني كشتي فرنگي - تهران

فرنگي كاران اوكرايني تيم قزاقستان را شكست دادند

تيم كشتي فرنگي اوكراين صبح روزجمعه ودرمرحله چهارم اين رقابتها به مصاف تيم قزاقستان رفت و اين تيم را با نتيجه 18 بر11 از پيش رو برداشت.

به گزارش خبرنگار" مهر" نتايج بدست آمده دراين ديداربه شرح زيراست. اسامي كشتي گيران اوكراين اول آمده است:
نتايج انفرادي:
55 كيلوگرم: ديميتروخاركو 2          عسگرزورسليم بايف 1
60 كيلوگرم: والري وارونگين 5       نورباكيت تنگيزبايف 1
66 كيلوگرم: الكسي مازورمقابل سبك ماردونوف ضربه فني شد
74 كيلوگرم: واسيل راهپيا 4           داورن كگبنايف 1
84 كيلوگرم: سرگئي روتنكو 6        ويتالي زاخارچنكورا ضربه فني كرد
96 كيلوگرم: ميخائيلو نيكولايف 3    مارگولان آيسم بيكوف 6
120 كيلوگرم: ديويد سالدزه 6         الكساندرسفرنوف  صفر

کد مطلب 154857

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