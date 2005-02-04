به گزارش خبرنگار" مهر" نتايج بدست آمده دراين ديداربه شرح زيراست. اسامي كشتي گيران اوكراين اول آمده است:
نتايج انفرادي:
55 كيلوگرم: ديميتروخاركو 2 عسگرزورسليم بايف 1
60 كيلوگرم: والري وارونگين 5 نورباكيت تنگيزبايف 1
66 كيلوگرم: الكسي مازورمقابل سبك ماردونوف ضربه فني شد
74 كيلوگرم: واسيل راهپيا 4 داورن كگبنايف 1
84 كيلوگرم: سرگئي روتنكو 6 ويتالي زاخارچنكورا ضربه فني كرد
96 كيلوگرم: ميخائيلو نيكولايف 3 مارگولان آيسم بيكوف 6
120 كيلوگرم: ديويد سالدزه 6 الكساندرسفرنوف صفر
مسابقات جام جهاني كشتي فرنگي - تهران
فرنگي كاران اوكرايني تيم قزاقستان را شكست دادند
تيم كشتي فرنگي اوكراين صبح روزجمعه ودرمرحله چهارم اين رقابتها به مصاف تيم قزاقستان رفت و اين تيم را با نتيجه 18 بر11 از پيش رو برداشت.
به گزارش خبرنگار" مهر" نتايج بدست آمده دراين ديداربه شرح زيراست. اسامي كشتي گيران اوكراين اول آمده است:
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