زمان برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی آسیا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه کاراته آسیا که سه هفته قبل با ارسال نامه‌ای به کشورهای عضو از احتمال تغییر در تاریخ برگزاری رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا خبر داده بود، تاریخ جدید برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا را اعلام کرد.

این اتحادیه پس از اینکه از کشورهای عضو خواست تاریخ پیشنهادی خود برای برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی آسیا را اعلام کنند، به این جمع بندی رسید که تغییر چندانی در زمان برگزاری این مسابقات بوجود نیاورد.

طبق نامه ارسالی اتحادیه کاراته آسیا پیکارهای قهرمانی قاره در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش بانوان و آقایان و در بخش‌های کاتا و کومیته طی روزهای 19 تا 28 تیرماه در شهر تاشکند برگزار خواهد شد. این اتحادیه برگزاری مسابقات زیر 21 سال را از دستور کار خود خارج کرد.

مسابقات کاراته قهرمانی جوانان و امیدها و رقابت‌های کاراته بزرگسالان آسیا تا پیش از سال 2010 هر دو سال یکبار و به صورت جداگانه برگزار می‌شد اما دو سالی است که مسابقات رده‌های سنی مختلف همزمان با یکدیگر و هر ساله برگزار می‌شود.