  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

بازتاب حضور -1/

پیش بینی انتخابات ایران در رسانه های سوئیس/ مشارکت مردم بالاست

پیش بینی انتخابات ایران در رسانه های سوئیس/ مشارکت مردم بالاست

روزنامه های سوئیس نیز به همراه دیگر رسانه های غربی دیروز و امروز به صورت گسترده انتخابات پارلمانی در ایران را پوشش داده و برخی از آنها پیش بینی کردند که با مشارکت بالا در این انتخابات بار دیگر رای دهندگان مخالفت خود را با رویکردهای مخالف کشورشان اعلام خواهند کرد.

به گرارش خبرگزاری مهر، روزنامه "بارنر سایتونگ" نوشته که اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009، ایرانی ها مجدداً برای رای دادن به پای صندوقها می آیند. از آغاز مبارزات انتخاباتی در هفته گذشته، رهبران در تهران مردم را به حضور گسترده در این انتخابات فراخواندند تا به دشمنان جمهوری اسلامی نشان دهند که محکم در پشت سر نظام قرار دارند.

در ادامه این مطلب آمده است: در ایران همیشه شرکت بالا در انتخابات نمادی از مشروعیت نظام سیاسی بوده و از اهمیت بالائی برخوردار بوده است. برای اقلیت های مسیحی، یهودی و زردتشتی هم یک نماینده در مجلس مد نظر گرفته شده است.

روزنامه "باسلر سایتونگ" نیز در مقاله ای به قلم "جان کتمن" و تحت عنوان"فقط محافظه کاران برای انتخاب شدن وجود دارند" تلاش کرده فضا را تک قطبی ترسیم کند و می نویسد: در ایران، امروز جمعه انتخابات پارلمانی برگزار می شود. این اولین انتخابات پس از ریاست جمهوری سال 2009 است. این بار به دلیل برخی مشکلات اقتصادی در ایران هم احتمال داده می شود که ساکنان شهرهای بزرگ که همیشه در انتخابات ها در ایران به اصلاح طلبان رای می دادند این بار بخاطر عدم حضور این گروه، از رفتن به پای صندوق های رای خودداری نمایند."
 
وی مدعی شده که هواداران اصلی رئیس جمهور در شهرهای کوچک و روستاها هستند و در نتیجه کاهش مشارکت در شهرهای بزرگ، به تعداد آرای حامیان ایشان آسیب جدی نخواهد زد. 
کد مطلب 1548571

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها