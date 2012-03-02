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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

سجادی:

رای گیری در 25 شعبه اخذ رای اسفراین به صورت الکترونیکی انجام می شود

رای گیری در 25 شعبه اخذ رای اسفراین به صورت الکترونیکی انجام می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی گفت: 19 فرایند انتخابات نهم تاکنون به صورت الکترونیکی و مکانیزه انجام شده اما رای گیری و شمارش آرا به جز در 25 شعبه ثابت اخذ رای حوزه انتخابیه اسفراین در سایر شعب به صورت دستی و سنتی انجام می شود.

سید کریم سجادی در گفتگو با مهر افزود: رای گیری در 700 شعبه اخذ رای ثابت و سیار خراسان شمالی به صورت دستی انجام می شود.

وی افزود: رای گیری و شمارش آراء در 25 شعبه ثابت اخذ رای در شهرستان اسفراین به صورت کاملا مکانیزه انجام خواهد شد و در صورت ضرورت و نیاز کار شمارش دستی نیز در این شعب امکان پذیر است.

وی گفت: برای نظارت بر کار رای گیری الکترونیکی نیروهای آموزش دیده در محل مستقر و یک نماینده نیز از وزارت کشور به شهرستان اعزام شده است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی در مورد تغییرات در ترکیب نامزدهای انتخابات نهم گفت: در ترکیب نامزدهای انتخابات هیچگونه تغییری حاصل نشده است و کماکان در حوزه انتخابیه شهرستان بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم 12 نامزد، در حوزه انتخابیه شیروان و اسفراین هرکدام 6 نامزد به یکدیگر به رقابت پرداخته اند.

وی افزود: همچنین در حوزه انتخابیه فرعی مشترک فاروج و قوچان از استان های خراسان شمالی و رضوی 5 نفر نامزد در این رقابت ها شرکت دارند.

سجادی ضمن قدردانی از نامزدها و مردم استان اظهار امیدواری کرد که امروز مردم ولایتمدار و وفادار خراسان شمالی با حضور حداکثری خود حماسه دیگری را در عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران خلق کنند.

یادآور می شود: برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی 725 شعبه اخذ رای اختصاص یافته است.

کد مطلب 1548574

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